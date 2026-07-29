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Política

Pesquisa: a distância entre Lula e Flávio nos dois maiores colégios eleitorais do Nordeste

Estados concentram quase 13% do eleitorado brasileiro

Por Redação 29 jul 2026, 22h42 | Atualizado em 29 jul 2026, 22h42
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tânia Rego/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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As novas pesquisas Quaest indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém larga vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) nos dois maiores colégios eleitorais do Nordeste. Na Bahia e em Pernambuco, Lula supera a marca de 50% das intenções de voto no primeiro turno e amplia a diferença para o adversário nos cenários de segundo turno.

A Bahia reúne 11.321.005 eleitores, o equivalente a 7,13% do eleitorado brasileiro, enquanto Pernambuco soma 7.225.744 eleitores, correspondentes a aproximadamente 4,5% do total nacional. Juntos, os dois estados representam os maiores contingentes de votantes da região Nordeste.

Como está a disputa na Bahia?

Na Bahia, Lula registra 52% das intenções de voto no primeiro turno, contra 18% de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 34 pontos percentuais.

O desempenho do presidente também se mantém confortável nas simulações de segundo turno. Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 56%, enquanto o senador registra 23%. Nos demais cenários testados, o petista alcança 57% diante de Ronaldo Caiado, que soma 16%; 57% contra Romeu Zema, que tem 14%; e 57% frente a Renan Santos, que registra 13%.

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Como está a disputa em Pernambuco?

Em Pernambuco, Lula também tem grande vantagem. O presidente aparece com 55% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro registra 21%, abrindo uma diferença de 34 pontos percentuais.

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No segundo turno entre os dois, Lula amplia a dianteira e alcança 58%, contra 24% de Flávio Bolsonaro. Nos demais cenários simulados pela Quaest, o presidente marca 58% diante de Ronaldo Caiado, que registra 16%; 60% contra Romeu Zema, que soma 15%; e 59% frente a Renan Santos, também com 15%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O que revelam os levantamentos?

As pesquisas mostram um cenário de ampla vantagem para Lula nos dois principais colégios eleitorais do Nordeste. Em ambos os estados, o presidente ultrapassa a marca de 50% das intenções de voto no primeiro turno e mantém vantagem superior a 30 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro, repetindo esse desempenho nas simulações de segundo turno.

As pesquisas foram realizadas pela Quaest. Na Bahia, o levantamento ouviu 1.200 eleitores entre 23 e 27 de julho, com margem de erro de três pontos percentuais. Em Pernambuco, foram entrevistadas 900 pessoas entre 22 e 26 de julho, também com margem de erro de três pontos percentuais.

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