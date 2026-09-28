Pesquisa: a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro nos eleitorados católico e evangélico

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A nova pesquisa BTG/Nexus revela uma clara polarização religiosa na disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula lidera entre católicos, enquanto Flávio tem vantagem entre evangélicos, com mudanças importantes desde a última rodada. Entenda os detalhes dessa divisão e como os eleitores se posicionam nos cenários de primeiro e segundo turno.

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A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra uma divisão nítida do eleitorado por religião na disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, o presidente aparece com 50% das intenções de voto entre os católicos, contra 26% do senador. Entre os evangélicos, ocorre o inverso: Flávio tem 50%, enquanto Lula soma 31%.

O recorte mostra também uma mudança importante em relação à rodada anterior. Segundo a Nexus, a vantagem de Lula entre os católicos passou de 20 para 24 pontos porcentuais, enquanto a liderança de Flávio entre os evangélicos caiu de 25 para 19 pontos.

Como votam católicos e evangélicos no primeiro turno?

Entre os católicos, Lula alcança 50% das intenções de voto, contra 26% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos aparece com 6%, Augusto Cury tem 4%, Ronaldo Caiado registra 2% e Zema, 1%.

No eleitorado evangélico, Flávio lidera com 50%, enquanto Lula marca 31%. Augusto Cury aparece com 5%, Renan Santos tem 3% e Ronaldo Caiado, 1%.

A diferença entre os dois principais candidatos, portanto, é de 24 pontos entre os católicos e de 19 pontos entre os evangélicos, mas em sentidos opostos.

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O que mudou em relação à pesquisa anterior?

A rodada atual mostra movimentos diferentes nos dois grupos religiosos. Entre os evangélicos, a vantagem de Flávio diminuiu seis pontos, de 25 para 19 pontos porcentuais. Entre os católicos, a vantagem de Lula aumentou quatro pontos, de 20 para 24.

A própria Nexus relaciona, em sua apresentação da pesquisa, esses movimentos aos acontecimentos dos últimos dias, mencionando a medida provisória que proibiu as apostas esportivas e os cassinos online e a polêmica envolvendo Nossa Senhora. A apresentação, contudo, registra que não é possível saber se o movimento irá se ampliar ou permanecer até a eleição.

E no segundo turno, como votam católicos e evangélicos?

O recorte religioso também revela diferenças no cenário de segundo turno entre Lula e Flávio. Entre os católicos, Lula aparece com 52%, contra 39% de Flávio Bolsonaro. Entre os evangélicos, o senador registra 57%, enquanto Lula tem 35%.

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O contraste é, portanto, ainda mais evidente no segundo turno: Lula abre 13 pontos entre os católicos, enquanto Flávio chega a uma vantagem de 22 pontos entre os evangélicos.

No conjunto do eleitorado, Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44% nesse cenário, diferença que está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais da pesquisa.

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Qual é o tamanho do recorte religioso na pesquisa?

Os católicos representam 50% da amostra, enquanto os evangélicos correspondem a 28%. Outras religiões somam 10%, e os entrevistados sem religião, 12%.

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada entre os dias 25 e 27 de setembro, por telefone, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07557/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.