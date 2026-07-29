Pesquisa: a disputa Lula x Flávio nos estados que somam mais de 50% do eleitorado do Brasil

As novas pesquisas Quaest traçam um retrato da corrida presidencial nos cinco maiores colégios eleitorais entre as unidades federativas do Brasil, responsáveis por 83.268.916 eleitores — o equivalente a 52,45% do eleitorado nacional. Os levantamentos apontam vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera na Bahia e aparece numericamente à frente em Minas Gerais.

São Paulo reúne 34.104.226 eleitores, o equivalente a 21,48% do eleitorado brasileiro. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 16.377.659 eleitores (10,32%); Rio de Janeiro, com 12.857.000 (8,10%); Bahia, com 11.321.005 (7,13%); e Paraná, com 8.609.026 (5,42%).

Como está a disputa em São Paulo?

No maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 34% das intenções de voto, contra 30% do presidente. No segundo turno entre os dois, a vantagem aumenta para 40% a 35%.

Nos demais cenários testados, Lula registra 35% diante de Romeu Zema, que aparece com 33%; empata numericamente com Ronaldo Caiado, que tem 34% contra 35% do petista; e supera Renan Santos por 36% a 30%.

Em São Paulo, foram ouvidos 1.650 eleitores entre 23 e 27 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais.

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O que mostra a pesquisa em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, Lula aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 30%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 29%, diferença dentro da margem de erro do levantamento.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula tem 38%, contra 35% de Flávio. O presidente também aparece à frente de Ronaldo Caiado, por 38% a 30%, e de Renan Santos, por 39% a 24%. No cenário contra Romeu Zema, o ex-governador mineiro registra 39%, enquanto Lula tem 37%.

Em Minas Gerais, o levantamento entrevistou 1.482 pessoas entre 22 e 26 de julho, com margem de erro de três pontos.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Qual é o cenário no Rio de Janeiro?

No terceiro maior colégio eleitoral, Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno com 32%, enquanto Lula aparece com 30%.

No eventual segundo turno entre os dois, o senador alcança 38%, contra 35% do presidente. Nos demais cenários, Lula registra 36% diante de Romeu Zema, que tem 22%; também marca 36% contra 22% de Ronaldo Caiado; e aparece com 35% frente aos 19% de Renan Santos.

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No Rio de Janeiro, foram 1.200 entrevistas entre 21 e 25 de julho, também com margem de erro de três pontos.

Como está a disputa na Bahia?

Na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, Lula registra sua maior vantagem entre os estados pesquisados. O presidente soma 52% das intenções de voto no primeiro turno, contra 18% de Flávio Bolsonaro.

Nos cenários de segundo turno, Lula alcança 56% contra 23% de Flávio, 57% contra 16% de Ronaldo Caiado, 57% diante de 14% de Romeu Zema e 57% frente aos 13% de Renan Santos.

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Na Bahia, a pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre 23 e 27 de julho, com margem de erro de três pontos.

Como está a disputa no Paraná?

No Paraná, quinto maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro amplia a vantagem sobre Lula. O senador aparece com 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente registra 24%.

No segundo turno, Flávio chega a 50% contra 28% de Lula. Nos demais cenários, Ronaldo Caiado marca 33% diante de 29% do presidente, Romeu Zema aparece com 32% contra 30% de Lula e Renan Santos registra 27%, enquanto o petista soma 30%.

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No Paraná, o levantamento foi realizado entre 21 e 25 de julho com 1.104 entrevistas e margem de erro de três pontos.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.