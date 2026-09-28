A distância entre Lula e Flávio no maior colégio do Norte a cinco dias da votação

Ler Resumo





Pesquisa Real Time Big Data mostra o presidente Lula na liderança das intenções de voto no Pará, o maior colégio eleitoral do Norte. Ele alcança 45% no primeiro turno contra 36% de Flávio Bolsonaro. O levantamento detalha cenários de segundo turno, rejeições e a avaliação do governo Lula no estado. Confira todos os dados.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) as intenções de voto em todos os cenários no estado do Pará, o maior colégio eleitoral da região Norte, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 45% das intenções, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 36%. Nenhum outro candidato chegou a sequer 5%.

O Pará tem 6.265.355 eleitores aptos a votar em 2026, sendo o maior colégio eleitoral da região Norte do Brasil (ou 3,95% do total do eleitorado nacional). .

Primeiro turno

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 6%

NS / NR: 2%

Segundo turno

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Nulo/Branco: 9%

Não Sabe / Não Respondeu: 9%

Continua após a publicidade

Rejeições

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 39%

Zema (Novo): 27%

Escritor Augusto Cury (Avante): 27%

Leonardo Avalanche (PRTB): 26%

Ronaldo Caiado (PSD): 26%

Rui Costa Pimenta (PCO): 22%

Edmilson Costa (PCB): 21%

Hertz Dias (PSTU): 20%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%

Samara (UP): 18%

Clariana Barão (DC): 18%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 1%

O governo Lula sob o olhar dos paraenses

Aprovação

Continua após a publicidade

Aprova: 50%

Desaprova: 47%

NS / NR: 3%

Avaliação

Continua após a publicidade

Ótimo/Bom: 42%

Regular: 22%

Ruim/Péssimo: 33%

NS / NR: 3%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00891/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral