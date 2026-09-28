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Política

A distância entre Lula e Flávio no maior colégio do Norte a cinco dias da votação

Pará tem 6.265.355 eleitores aptos a votar em 2026 e representa 3,95% do total do eleitorado nacional

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h35 | Atualizado em 28 set 2026, 13h55
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A distância entre Lula e Flávio no maior colégio do Norte a cinco dias da votação Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) as intenções de voto em todos os cenários no estado do Pará, o maior colégio eleitoral da região Norte, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 45% das intenções, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 36%. Nenhum outro candidato chegou a sequer 5%.

O Pará tem 6.265.355 eleitores aptos a votar em 2026, sendo o maior colégio eleitoral da região Norte do Brasil (ou 3,95% do total do eleitorado nacional). .

Siga

Primeiro turno

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 2%

Segundo turno

  • Lula (PT): 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 9%
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Rejeições

  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Lula (PT): 45%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Zema (Novo): 27%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 27%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 26%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 26%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
  • Edmilson Costa (PCB): 21%
  • Hertz Dias (PSTU): 20%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
  • Samara (UP): 18%
  • Clariana Barão (DC): 18%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula sob o olhar dos paraenses

Aprovação

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  • Aprova: 50%
  • Desaprova: 47%
  • NS / NR: 3%

Avaliação

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  • Ótimo/Bom: 42%
  • Regular: 22%
  • Ruim/Péssimo: 33%
  • NS / NR: 3%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00891/2026.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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