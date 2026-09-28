A distância entre Lula e Flávio no maior colégio do Norte a cinco dias da votação
Pará tem 6.265.355 eleitores aptos a votar em 2026 e representa 3,95% do total do eleitorado nacional
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) as intenções de voto em todos os cenários no estado do Pará, o maior colégio eleitoral da região Norte, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o petista tem 45% das intenções, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 36%. Nenhum outro candidato chegou a sequer 5%.
O Pará tem 6.265.355 eleitores aptos a votar em 2026, sendo o maior colégio eleitoral da região Norte do Brasil (ou 3,95% do total do eleitorado nacional). .
Primeiro turno
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 6%
- NS / NR: 2%
Segundo turno
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Nulo/Branco: 9%
- Não Sabe / Não Respondeu: 9%
Rejeições
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Lula (PT): 45%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Zema (Novo): 27%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 27%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 26%
- Ronaldo Caiado (PSD): 26%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
- Edmilson Costa (PCB): 21%
- Hertz Dias (PSTU): 20%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
- Samara (UP): 18%
- Clariana Barão (DC): 18%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 1%
O governo Lula sob o olhar dos paraenses
Aprovação
- Aprova: 50%
- Desaprova: 47%
- NS / NR: 3%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 42%
- Regular: 22%
- Ruim/Péssimo: 33%
- NS / NR: 3%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00891/2026.