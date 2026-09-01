Pernambuco: em indireta a Raquel Lyra, Humberto Costa fala em ‘baixaria e fake news’

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Humberto Costa (PT-PE), candidato à reeleição, polemiza ao associar a governadora Raquel Lyra (PSD-PE) a “baixaria” e “fake news”. A declaração, feita em um comício, contraria sua postura anterior e pode afastar eleitores de Lyra, que antes o consideravam como uma segunda opção de voto. O senador está na chapa do adversário de Raquel, João Campos (PSB), mas mantém com ele uma relação tensa.

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O senador Humberto Costa (PT-PE), que é candidato à reeleição, deu uma declaração que o indispõe com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), associando-a à “baixaria” e às “fake news”. A situação pode levá-lo a perder votos dos eleitores da mandatária, que se coloca como independente em relação à política nacional e consegue angariar apoios da esquerda e da direita ao mesmo tempo.

Por causa de seu partido, o PT, Humberto Costa integra a chapa do maior adversário de Raquel, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). No entanto, nos bastidores, é sabido que ele não mantém uma boa relação com o socialista, ao contrário da relação com a governadora, por quem ele sempre manteve simpatia. O quadro levava o senador a evitar duras críticas a ela até agora.

“João Campos, que fez tanto em Recife, vai fazer muito mais no governo do estado. Não adianta baixaria, não adianta fake news, não adianta perseguição, porque nós vamos ganhar essa eleição”, declarou o senador durante a inauguração de um comitê de campanha de um candidato a deputado do PSB na noite da segunda-feira, 31.

As falas, sem citar a governadora diretamente, ocorrem na esteira de outros fatos que esquentam a política pernambucana. Na semana passada, João Campos intensificou acusações que já fazia há semanas de que Raquel estaria supostamente comandando um “gabinete do ódio” contra ele, seus aliados e familiares. Poucos dias depois, cartazes difamatórios contra ela foram espalhados pela cidade do Recife, sem que a autoria tenha sido identificada.

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Nas redes sociais, apoiadores de Raquel Lyra já começaram a reagir à declaração de Humberto Costa, afirmando que não iriam mais votar nele. A chapa de Raquel é formada por um nome de esquerda e outro de direita ao Senado, e Humberto era tido como uma opção de segundo voto nesse cenário.

No mesmo discurso, o petista também pediu voto para sua companheira de chapa, a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT-PE), lembrando que desejam estar ao lado da senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo Lula no Senado, a partir do próximo ano. Internamente, no PT de Pernambuco, Humberto e Teresa representam grupos adversários.

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“Nós, Marília Arraes e eu, vamos estar lá [no Senado] ao lado da companheira Teresa Leitão, lutando pelos trabalhadores brasileiros, pelo povo brasileiro”, disse o parlamentar.

Raquel Lyra X João Campos

Segundo o último levantamento do Datafolha, de 21 de agosto, a governadora lidera as intenções de voto na disputa pela sua reeleição. Ela tem 47% contra 40% de Campos. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1. 204 eleitores de Pernambuco entre os dias 18 e 21 de agosto, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

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Outros candidatos — Ivan Moraes (PSOL), Renan Hallais (Missão), Camila Falcão (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) — têm 1% cada. Brancos e nulos são 5%, e os que não souberam ou não quiseram responder são 1%. Não houve simulação de segundo turno pela grande possibilidade de que a disputa seja liquidada já na primeira etapa por falta de mais candidatos com maiores intenções de voto.

A pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no final de julho, mostrava uma situação semelhante. Na simulação de primeiro turno, Raquel Lyra tinha 48% dos votos contra 42% de João Campos.