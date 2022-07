Perigo no 7 de Setembro: Bolsonaro sobe o tom e o Brasil reage

Na edição desta semana de Os Três Poderes, os colunistas José Casado, Clarissa Oliveira e Matheus Leitão analisam a mobilização da sociedade civil em torno da defesa da democracia, depois da convocação de Bolsonaro para atos no 7 de Setembro, além dos números mais recentes das pesquisas sobre a corrida eleitoral.

A convocação de Jair Bolsonaro para manifestações com ares de ruptura às instituições no 7 de Setembro põe em risco as comemorações dos 200 anos da independência, que podem entrar para a história pelos motivos errados, com ataques ao sistema eleitoral e confrontos. Conforme mostra capa de VEJA, contudo, o discurso com ares golpista gerou uma vigorosa reação da sociedade, inédita no volume, o que mostra que o país já se mobiliza para desarmar essa bomba antidemocrática.