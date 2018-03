Perícia médica vai definir se Picciani irá para prisão domiciliar

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou perícia médica no presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani (MDB), com o objetivo de analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. O deputado estadual está preso preventivamente desde novembro passado na cadeia pública de Benfica, no Rio.

O ministro acolheu pedido feito pela defesa de Picciani, que relatou que o parlamentar “foi submetido a complicadíssima cirurgia, de quase dez horas de duração, destinada à retirada completa da bexiga e da próstata, para eliminação de tumor maligno”. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) havia indeferido a realização de perícia.

Picciani e os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do MDB, foram alvos da Operação Cadeia Velha, deflagrada em novembro de 2017, e são suspeitos dos crimes de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no suposto recebimento de propinas de empresas de ônibus do Rio de Janeiro e de empreiteiras, como a Andrade Gutierrez e a Odebrecht. Todos negam as acusações.

(Com Estadão Conteúdo)