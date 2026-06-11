🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

‘Pena deve ser mais dura para políticos’, diz presidente da Alerj, abalada por prisões

Pré-candidato a governador, Douglas Ruas (PL) tenta recompor imagem da Casa após operações da PF

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 16h25 | Atualizado em 11 jun 2026, 16h44
Douglas Ruas foi eleito novamente presidente da Alerj; primeira votação foi anulada pela Justiça.
Douglas Ruas, presidente da Alerj e candidato do PL ao governo do Rio. (Octacílio Barbosa/Alerj/.)
Continua após publicidade
‘Pena deve ser mais dura para políticos’, diz presidente da Alerj, abalada por prisões Priorize VEJA no Google

Em meio a uma crise de imagem da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o presidente da Casa, Douglas Ruas (PL), defendeu “pena mais dura” para políticos envolvidos em ilícitos na comparação com as punições dadas ao cidadão comum. Em sete meses, três deputados estaduais do Rio foram presos pela Polícia Federal: TH Joias, em setembro do ano passado; Rodrigo Bacellar (União Brasil), em março deste ano, pela segunda vez; e Thiago Rangel (Avante), em maio. Os escândalos de corrupção e de ligação com o crime ogranizado colocam em alerta o Legislativo, que vive o constante temor de novas “visitas” da PF.

Pré-candidato a governador, Ruas tem o desafio de recuperar a confiança da população no Legislativo fluminense e de se descolar dos colegas investigados. Isso até outubro, quando haverá eleições. “Todos os setores possuem profissionais bons e ruins, e não podemos generalizar pela conduta de um ou outro. Quem comete erros precisa ser punido. No caso de políticos, precisa existir um agravante: ele conquista a confiança da população, ganha o mandato e, quando se envolve em atos ilícitos, a pena deve ser mais dura”, disse o presidente da Alerj em entrevista ao canal TMC, sem explicar os caminhos para levar a uma maior punição.

Ele citou as providências adotadas pela Assembleia na prisão de Rangel. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), ele foi afastado pela Casa, que destituiu seu gabinete. O STF também decidiu que o parlamentar deveria seguir atrás das grades, sem possibilidade de soltura por meio de votação em plenário. Bacellar, ex-presidente da Alerj, chegou a ser “salvo” pela Alerj, mas acabou sendo novamente preso.

Escândalos em série

Alvo da 4ª fase da Operação Unha e Carne, Rangel é apontado como o gestor no Noroeste do estado do esquema de corrupção liderado por Bacellar na Secretaria estadual de Educação. A investigação indica, no entanto, que as fraudes com obras em escolas ocorriam em todo o Rio de Janeiro e que outros políticos estariam envolvidos.

Siga
Continua após a publicidade

Antes disso, Bacellar foi preso por suspeita de vazar informação da operação da PF que prenderia TH Joias, acusado de ser o braço político do Comando Vermelho. A investigação contra Rangel destaca o poder de Bacellar e da Alerj sobre o governo do Rio enquanto o Legislativo estava sob o comando do político.  “(…) sob a administração de Rodrigo Bacellar a Alerj potencializou sua influência na tomada de decisões que estariam inseridas no rol de prerrogativas do Governador do Estado, como por exemplo a nomeação dos Secretários de Fazenda, Assistência Social, Educação, Polícia Militar e, certa vez, Polícia Civil”. Além disso, a PF aponta para um esquema de corrupção muito maior: “Acredita-se que o esquema criminoso seja mais amplo e tenha sido estruturado em todo o Estado do Rio de Janeiro, com base no apoio político dado a Rodrigo Bacellar”, ressalta a polícia.

Publicidade
TAGS:
Alerj - Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
deputado estadual
operação
PF - Polícia Federal
Prisão
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).