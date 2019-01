Pelo Twitter, Trump elogia discurso de posse e Bolsonaro agradece

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou o Twitter para parabenizar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) pelo seu discurso de posse. Em menos de 13 minutos, Bolsonaro agradeceu a cortesia do colega.

“Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro que acaba de fazer um ótimo discurso de posse – os EUA estão com você!”, escreveu Trump. “Caro Sr. Presidente Donald Trump, aprecio verdadeiramente as suas palavras de encorajamento. Juntos, sob a proteção de Deus, vamos trazer prosperidade e progresso para o nosso povo!”, respondeu Bolsonaro. No entanto, ao responder, o presidente brasileiro citou um perfil fake do norte-americano.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech – the U.S.A. is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2019

Donald Trump não compareceu a cerimônia de posse e está sendo representado pelo Secretário de Governo dos Estados Unidos, Mike Pompeo.

Quando Bolsonaro foi eleito, Trump telefonou para o novo presidente, em 28 de outubro, para lhe parabenizar. Bolsonaro também utilizou o Twitter para agradecer.

A rede social, aliás, é algo que aproxima os presidentes. Trump utiliza sua conta para fazer anúncios oficiais e até mesmo discutir com opositores. Bolsonaro também usa com frequência a mesma ferramenta para se comunicar.

Outros líderes

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, veio a Brasília acompanhar a posse do novo governo brasileiro. Pelo Twitter, ele registrou sua chegada no país e o abraço em Bolsonaro durante cerimônia no Congresso Nacional.

Netanyahu é um dos dez chefes de estado que vieram prestigiar a posse de Bolsonaro. “Um abraço caloroso em meu bom amigo, o Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Boa sorte, meu amigo!”, tuitou.

A warm embrace with my good friend, Brazilian President-elect Jair Bolsonaro. Good luck, my friend! pic.twitter.com/gKeDrPOKc8 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 1, 2019

Além de Netanyahu, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa estão entre os presentes.

Da América do Sul, os presidentes Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Tabaré Vázquez (Uruguai), e Evo Morales (Bolívia) também participam da cerimônia de posse presidencial.

Antes da posse, Morales também recorreu à rede social para dizer que tem convicção que as relações de Bolívia e Brasil são profundas. “Nós acompanhamos em sua posse o Presidente Jair Bolsonaro com a convicção de que as relações Bolívia-Brasil têm raízes profundas de laços de fraternidade e complementaridade de nossos povos. Somos parceiros estratégicos que olham para o mesmo horizonte do #PatriaGrande”.

Acompañamos en su posesión al Hno. Presidente, @jairbolsonaro, con la convicción de que las relaciones Bolivia-Brasil tienen raíces profundas de lazos de hermandad y complementariedad de nuestros pueblos. Somos socios estratégicos que miran el mismo horizonte de la #PatriaGrande. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 1, 2019

Outras presenças são os presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, e de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, além do primeiro-ministro do Marrocos, Saadeddine Othmani.

Os governos da China e Rússia enviaram representantes. Ji Bingxuan, vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular (Parlamento chinês), representa o país asiático, enquanto Moscou enviou o presidente da Duma (Câmara dos Deputados) Vyacheslav Volodin.