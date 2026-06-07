Pedro Rousseff x Nikolas Ferreira: os generais da guerra digital entre o PT e o PL
Sobrinho de Dilma Rousseff, que vai coordenar estratégia digital petista na campanha, elege deputado oposicionista como seu principal alvo
A campanha eleitoral que oficialmente ainda não começou ensaia um embate que deve movimentar as redes sociais. De um lado, estará o petista Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, escalado para coordenar a área digital do comitê do presidente Lula. Do outro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o grande astro da oposição na internet.
Pedro é vereador em Belo Horizonte, tem 26 anos, e foi convidado para a função pelo próprio Lula após uma reunião no Palácio do Planalto que contou com a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e de Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom).
De acordo com o vereador, sua missão na campanha será defender e proteger o presidente de ataques virtuais. Rousseff criou um grupo de WhatsApp com mais de 400 influenciadores e donos de páginas alinhados ao governo através dos quais pretende difundir conteúdos e repassar orientações sobre estratégias que a militância deve seguir no embate nas redes sociais. O grupo foi batizado “guerrilha”.
Já Nikolas Ferreira é considerado um fenômeno nas redes sociais. Com 43 milhões de seguidores nas cinco principais plataformas da internet, o deputado já conseguiu demolir projetos do governo com uma única postagem e desgastar a imagem do presidente Lula. Por causa de sua força digital, o parlamentar deve desempenhar um papel estratégico na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).
Nikolas também foi escolhido como alvo prioritário de Pedro Rousseff. Além das posições antagônicas, os dois têm uma rixa pessoal, vivem trocando acusações, se enfrentam em processos judiciais e vão disputar em outubro uma vaga na Câmara dos Deputados.
“Nikolas é um político muito perigoso. Ele não tem ética, nem moral. Temos que enfrentá-lo”, dispara Pedro Rousseff. “Meu trabalho é garantir que o povo tenha um contraponto a ele. Por isso me chamaram para ser o antiNikolas”, afirmou o sobrinho da ex-presidente petista.
O duelo parece desproporcional.
Nas cinco principais redes sociais, o vereador de BH possui pouco mais de 2 milhões de seguidores. Ou seja: o deputado tem 20 vezes mais do que Pedro Rousseff.
“O que importa não é o número de seguidores, mas o alcance das suas redes. Nas minhas, ele chega hoje a 75 milhões de pessoas por mês”, minimiza Rousseff.
Recentemente, ao noticiar que a justiça havia acatado uma denúncia de difamação contra o vereador, o deputado mineiro publicou um post substituindo a foto do petista pela imagem de um asno.