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Pedro Rousseff, sobrinho de Dilma, é o novo estrategista digital do PT para as eleições, com a missão de atacar adversários de Lula e defendê-lo. Seu principal alvo é o deputado Nikolas Ferreira, em um embate que promete ser a tônica da disputa digital e eleitoral, onde Pedro se posiciona como o “AntiNikolas”.

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A campanha eleitoral que oficialmente ainda não começou ensaia um embate que deve movimentar as redes sociais. De um lado, estará o petista Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, escalado para coordenar a área digital do comitê do presidente Lula. Do outro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o grande astro da oposição na internet.

Pedro é vereador em Belo Horizonte, tem 26 anos, e foi convidado para a função pelo próprio Lula após uma reunião no Palácio do Planalto que contou com a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e de Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom).

De acordo com o vereador, sua missão na campanha será defender e proteger o presidente de ataques virtuais. Rousseff criou um grupo de WhatsApp com mais de 400 influenciadores e donos de páginas alinhados ao governo através dos quais pretende difundir conteúdos e repassar orientações sobre estratégias que a militância deve seguir no embate nas redes sociais. O grupo foi batizado “guerrilha”.

Já Nikolas Ferreira é considerado um fenômeno nas redes sociais. Com 43 milhões de seguidores nas cinco principais plataformas da internet, o deputado já conseguiu demolir projetos do governo com uma única postagem e desgastar a imagem do presidente Lula. Por causa de sua força digital, o parlamentar deve desempenhar um papel estratégico na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

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Nikolas também foi escolhido como alvo prioritário de Pedro Rousseff. Além das posições antagônicas, os dois têm uma rixa pessoal, vivem trocando acusações, se enfrentam em processos judiciais e vão disputar em outubro uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Nikolas é um político muito perigoso. Ele não tem ética, nem moral. Temos que enfrentá-lo”, dispara Pedro Rousseff. “Meu trabalho é garantir que o povo tenha um contraponto a ele. Por isso me chamaram para ser o antiNikolas”, afirmou o sobrinho da ex-presidente petista.

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O duelo parece desproporcional.

Nas cinco principais redes sociais, o vereador de BH possui pouco mais de 2 milhões de seguidores. Ou seja: o deputado tem 20 vezes mais do que Pedro Rousseff.

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“O que importa não é o número de seguidores, mas o alcance das suas redes. Nas minhas, ele chega hoje a 75 milhões de pessoas por mês”, minimiza Rousseff.

Recentemente, ao noticiar que a justiça havia acatado uma denúncia de difamação contra o vereador, o deputado mineiro publicou um post substituindo a foto do petista pela imagem de um asno.