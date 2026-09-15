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Política

Pedido de vista pode interromper julgamento de Moraes? Entenda a regra

Sessão extraordinária do Supremo nesta terça, 15, pode abrir um novo capítulo da crise na Corte

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 09h14 | Atualizado em 15 set 2026, 10h26
Plenário do Supremo Tribunal Federal vazio, com cadeiras de couro marrom dispostas em semicírculo ao redor de uma mesa de madeira escura. Ao fundo, parede de mármore claro com a bandeira do Brasil e um crucifixo. O teto de madeira escura tem iluminação linear e ar-condicionado
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) (Gabriela Biló/.)
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Pedido de vista pode interromper julgamento de Moraes? Entenda a regra Priorizar nos meus resultados Google

Um pedido de vista pode interromper o julgamento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa nesta terça-feira, 15, se há elementos para a abertura de uma investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O recurso permite que um integrante da Corte peça mais tempo para examinar o processo antes de apresentar seu voto.

A possibilidade ganhou relevância diante da expectativa de que algum ministro faça o pedido durante a sessão extraordinária. Caso isso ocorra, a análise fica suspensa, adiando uma definição do plenário sobre o caso.

O que acontece quando um ministro pede vista?

O pedido de vista é um instrumento usado quando um ministro considera necessário examinar o processo com mais profundidade antes de votar. Ele pode ser apresentado durante o julgamento e interrompe a análise até a devolução dos autos ou o fim do prazo previsto no Regimento Interno do Supremo.

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Isso significa que, mesmo que outros ministros já tenham apresentado seus votos, uma conclusão pode ser adiada caso um integrante da Corte peça vista antes da formação definitiva do resultado.

O raio-x dos ministros do STF

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Por quanto tempo o julgamento pode ficar parado?

Desde uma alteração do Regimento Interno aprovada pelo STF em 2022, os pedidos de vista têm prazo de 90 dias corridos, contado a partir da publicação da ata da sessão em que ocorreu a interrupção. Terminado esse período, o processo é automaticamente liberado para que o julgamento continue.

A mudança foi adotada para impedir que processos permanecessem indefinidamente paralisados nas mãos de um ministro.

A liberação automática, porém, não significa necessariamente que a votação será retomada no mesmo dia. Em julgamentos presenciais, cabe à Presidência do colegiado definir quando o processo retornará à pauta.

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Os votos já apresentados continuam valendo?

Sim. O pedido de vista suspende o julgamento, mas não anula automaticamente os votos já proferidos.

Na retomada da análise, contudo, ministros podem modificar posições apresentadas anteriormente. O próprio Supremo prevê essa possibilidade em julgamentos interrompidos por pedidos de vista.

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O pedido de vista pode adiar uma decisão sobre Moraes?

Pode. Se algum ministro recorrer ao instrumento antes da conclusão da votação desta terça, o Supremo poderá terminar a sessão sem uma decisão definitiva sobre a eventual investigação de Alexandre de Moraes.

O plenário foi convocado para analisar o relatório da Polícia Federal que envolve Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão é considerada inédita por colocar o próprio Supremo diante da possibilidade de autorizar uma investigação relacionada a um de seus integrantes.

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Nesse cenário, um pedido de vista transferiria a definição para uma etapa posterior do julgamento, respeitado o limite de 90 dias estabelecido pelas regras internas da Corte.

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Alexandre de Moraes
Supremo Tribunal Federal - STF
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