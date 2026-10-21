Pedido da campanha de Lula para debate da Globo pode prejudicar o próprio presidente

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O pedido da campanha de Lula para incluir checagem de fatos em tempo real no debate da Globo pode ser uma “arma temerária” para o próprio presidente, segundo José Benedito da Silva, editor de Política. Ele aponta dificuldades técnicas e o risco de Lula ter suas próprias declarações corrigidas. O último debate é crucial para o petista virar o jogo.

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O pedido da campanha de Lula para incluir checagem de fatos em tempo real no debate da TV Globo pode criar dificuldades para o próprio presidente, avalia José Benedito da Silva, editor de Política. Além dos obstáculos técnicos para verificar uma sequência de acusações sem interromper o confronto, o jornalista aponta que as declarações do petista também seriam submetidas à conferência (este texto é um resumo do vídeo acima).

A proposta foi discutida no Ponto de Vista desta quarta-feira, 21, apresentado por Laísa Dall’Agnol. Segundo as informações apresentadas no programa, a campanha de Lula negocia a adoção do mecanismo para o encontro de sexta-feira. Até aquele momento, a campanha de Flávio Bolsonaro não havia se posicionado oficialmente sobre o tema, apesar de mensagens de aliados petistas sugerirem que o adversário poderia recusar o debate caso houvesse checagem.

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Por que a checagem pode representar um risco para Lula?

José Benedito classificou a iniciativa como uma “arma temerária” para o presidente. Na avaliação dele, Lula também exagera dados e afirmações, o que poderia submetê-lo a correções durante o confronto. Para o editor, o pedido ainda funciona como uma tentativa de constranger Flávio e obter uma vantagem na preparação para o encontro.

O jornalista ponderou que a verificação seria positiva se fosse tecnicamente viável e preservasse o dinamismo do debate. Sua ressalva está na capacidade de conferir, com agilidade, várias declarações sobre suspeitas de corrupção, movimentações financeiras e negócios mencionados pelos candidatos.

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O que dificulta a verificação em tempo real?

Ao recordar o primeiro bloco do debate da Band, José Benedito descreveu uma sucessão de ataques entre os adversários. “O primeiro bloco do debate da Band foi uma troca de socos e farpas”, afirmou. Segundo ele, o volume de acusações torna difícil oferecer respostas rápidas sem prejudicar o andamento do programa.

Por essa razão, o editor demonstrou ceticismo quanto à implantação do mecanismo pela emissora. Embora reconheça o benefício de conferir as falas, considerou difícil conciliar a checagem com o ritmo de um confronto semelhante ao realizado no domingo.

Por que o último debate é tão importante para Lula?

Na avaliação de José Benedito, o presidente precisa corrigir as falhas do primeiro encontro, no qual demonstrou despreparo para enfrentar Flávio apesar da experiência acumulada em disputas presidenciais. O editor considera que a posição dos candidatos nas pesquisas aumenta a pressão sobre o petista: enquanto o adversário tenta preservar a vantagem, Lula precisa buscar uma mudança.

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“Se ele não ganhar o debate, ele não vira o jogo”, afirmou o jornalista. Para José Benedito, um desempenho superior no último confronto é necessário à tentativa de reação do presidente, que deve chegar mais preparado para responder aos ataques e sustentar suas intervenções.

Qual é o peso dos eleitores que decidem na última hora?

O editor citou dados atribuídos ao Datafolha segundo os quais, no primeiro turno, 5% dos eleitores escolheram seu candidato à Presidência no dia da votação e outros 3%, na véspera. Para ele, essa parcela de 8% ajuda a dimensionar o potencial de influência de um evento realizado tão perto da eleição.

José Benedito destacou que a repercussão do debate continuará no sábado, com vídeos selecionados pelas campanhas e compartilhados nas redes sociais. Na avaliação dele, tanto a audiência do encontro quanto a circulação posterior desses trechos podem alcançar eleitores que ainda deixarão a decisão para os últimos momentos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.