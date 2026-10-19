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Política

Peça-chave na campanha de Lula, Janones deve ficar mais dois dias no hospital

Deputado está clinicamente estável; seu canal de WhatsApp, com 5,4 milhões de inscritos, é uma das principais ferramentas de mobilização lulista no 2º turno

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 19h43 | Atualizado em 19 out 2026, 20h14
PARCERIA DIGITAL - Janones e Lula: aliado político do presidente, parlamentar diz que confissão foi “circunstancial”
PARCERIA DIGITAL - Janones e Lula: aliado político do presidente, parlamentar diz que confissão foi “circunstancial” (@andrejanones/Instagram)
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Peça-chave na campanha de Lula, Janones deve ficar mais dois dias no hospital Priorize VEJA no Google

O deputado federal André Janones (Rede-MG) tem previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso mantenha as atuais condições de estabilidade clínica. A informação consta de boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o parlamentar está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar um episódio de arritmia cardíaca.

Segundo o documento, Janones está clinicamente estável, sob monitorização cardíaca contínua, e não apresentou novos episódios de arritmia desde a internação. O boletim é assinado pela médica assistente Ludhmila Abrahão Hajjar, pelo diretor clínico Paulo Marcelo Gehm Hoff e pelo diretor-geral Daniel Favarão Del Negro.

A internação ocorreu depois do debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite de domingo, 18, pela Band. Janones acompanhou o confronto nos estúdios da emissora, em São Paulo, e esteve envolvido na movimentação dos aliados do presidente nos bastidores.

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Enquanto o deputado permanece hospitalizado, o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, comandado por Janones e com 5,5 milhões de inscritos, permaneceu sem novas publicações desde as 0h40 desta segunda-feira até às 19h42, quando retomou o comando do grupo para impulsionar a sabatina de Lula no SBT. O parlamentar também não publicou novos conteúdos nas redes sociais nesse intervalo de tempo.

O canal é uma das principais ferramentas de mobilização digital da campanha de Lula no segundo turno, usado para disseminar mensagens e conteúdos favoráveis ao presidente. A interrupção das atualizações ocorre em uma semana decisiva para a disputa eleitoral, a sete dias do segundo turno. A campanha tem utilizado o “Canal do Lula”, que cresceu de 1,7 milhão para 2,1 milhões de seguidores desde a internação de Janones. A deputada federal do PSOL, Erika Hilton, também criou um canal, “Tropa da Erika Hilton com Lula”, que reúne 751. 395 membros.

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Na última transmissão publicada antes da internação, Janones comentou o desempenho de Lula no debate e criticou a postura de Flávio Bolsonaro. O deputado afirmou que o candidato do PL havia transmitido uma imagem de “arrogância, de prepotência, de intimidação” ao confrontar o presidente, a quem se referiu como um senhor de 80 anos. Segundo Janones, pesquisas qualitativas realizadas pela campanha durante e após o debate indicariam que a postura do adversário havia sido mal avaliada pelos eleitores.

No início da gravação, o parlamentar mencionou estar bastante cansado e pediu desculpas por eventuais erros na fala. A transmissão, aparentemente feita em um quarto de hotel, foi a última publicação identificada antes da internação.

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O boletim médico divulgado nesta segunda-feira indica evolução clínica favorável e prevê alta nas próximas 48 horas, condicionada à manutenção da estabilidade.

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