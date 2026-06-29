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Política

PEC do fim da escala 6×1 pode ter virada em reunião de Alcolumbre com autores

Decisão do presidente do Senado de se reunir com parlamentares e centrais sindicais foi bem recebida no Palácio do Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 08h11
PAGAMENTO - Davi Alcolumbre: 30 milhões de dólares teriam sido depositados em contas no exterior
PAGAMENTO - Davi Alcolumbre: 30 milhões de dólares teriam sido depositados em contas no exterior (Carlos Moura/Agência Senado)
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PEC do fim da escala 6×1 pode ter virada em reunião de Alcolumbre com autores Priorize VEJA no Google

Estacionada há mais de um mês, a PEC do fim da escala 6×1 finalmente pode ganhar tração no Senado nos próximos dias.

A expectativa é sustentada pela reunião que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, marcou com Erika Hilton e Reginaldo Lopes, autores dos textos que integram a proposição já aprovada pelos deputados, e com centrais sindicais.

A decisão de Alcolumbre foi bem recebida no Palácio do Planalto e auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passaram a acreditar que o amapaense pode desengavetar o texto.

Desde que a medida chegou ao Senado, ele sequer despachou para a CCJ, primeiro passo da tramitação da PEC.

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Um mês depois, o presidente do Senado sinalizou que a proposta pode começar a andar na Casa.

Aliados de Lula acreditam que isso pode ocorrer, não tanto por fazer um gesto ao governo petista, e muito mais para evitar que a decisão de segurar iniciativa tão popular possa prejudicar nomes de seu grupo político na disputa eleitoral em outubro.

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