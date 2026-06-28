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Política

PEC do fim da escala 6×1 completa um mês na gaveta de Alcolumbre

Texto foi aprovado pelos deputados e, desde que chegou ao Senado, sequer foi despachado pelo presidente da Casa para a CCJ

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 09h32 | Atualizado em 28 jun 2026, 09h48
TEMPESTADE PERFEITA - Davi Alcolumbre: suspeitas, desconfianças, traições e ameaças de retaliação
TEMPESTADE PERFEITA - Davi Alcolumbre: suspeitas, desconfianças, traições e ameaças de retaliação (Evaristo Sa/AFP)
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PEC do fim da escala 6×1 completa um mês na gaveta de Alcolumbre Priorize VEJA no Google

Aprovada em maio pelos deputados, a PEC do fim da escala 6×1 completa um mês na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Desde que o texto chegou ao Senado, o amapaense sequer o despachou para a CCJ, principal comissão da Casa e onde a tramitação da proposição será iniciada.

A inércia é reflexo da crise na relação entre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já se arrasta desde novembro do ano passado.

Desde então, o chefe do Congresso já articulou uma série de derrotas amargas ao Palácio do Planalto dentro do Legislativo, como o avanço de pautas-bomba e a rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF.

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Nas últimas semanas, aliados do petista passaram a defender uma reaproximação com o senador do União Brasil, com o objetivo de garantir que medidas prioritárias do Executivo avancem na Casa.

A PEC do fim da escala 6×1 é uma delas, especialmente em função do gesto que seria feito ao eleitorado meses antes da disputa nas urnas.

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Lula até demonstrou disposição em retomar o diálogo, mas a aprovação de propostas com amplo impacto fiscal azedou o ambiente político novamente.

Na sexta-feira, Alcolumbre indicou que pode desengavetar a medida, já que marcou para os próximos dias uma reunião com Erika Hilton e Reginaldo Lopes, autores de iniciativas que abordam a redução de escala de jornada, centrais sindicais e a nova líder do governo no Senado, Tereza Leitão.

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No Planalto, a iniciativa foi interpretada como uma sinalização de que ele encaminhará a PEC já aprovada pelos deputados para a CCJ do Senado.

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