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Política

PEC da Segurança Pública: Senado pode votar texto nesta quinta-feira

Apresentada pelo governo Lula, a proposta inclui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição e endurece combate a facções

Por Da Redação 15 out 2026, 07h00
Plenário do Senado Federal com dezenas de pessoas em pé e sentadas, algumas conversando, outras observando os telões azuis que exibem informações. O teto abobadado tem iluminação pontilhada e a parede ao fundo é revestida por ripas verticais. Cadeiras azuis e mesas de madeira escura preenchem o espaço
Plenário do Senado Federal  (Ton Molina/Agência Senado)
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O plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira, 15, a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública, que busca ampliar a integração entre os órgãos de segurança e fortalecer o combate ao crime organizado.

Ao encerrar a sessão desta quarta-feira 14, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a inclusão da proposta na pauta do dia seguinte, após a aprovação de um requerimento de calendário especial de tramitação da matéria.

Apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) e outros líderes partidários, o requerimento permite acelerar a tramitação da PEC, que teve sua análise concluída pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) também na quarta, com relatoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

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De iniciativa do governo Lula, a proposta inclui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição, amplia a participação do governo federal no setor e estabelece regras para a criação de polícias municipais. O texto também prevê medidas mais rigorosas contra integrantes de facções criminosas e milícias, além de proteção às vítimas e mais recursos para a segurança pública.

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O plenário também poderá votar três projetos de decreto legislativo que aprovam acordos internacionais nas áreas de educação, defesa e participação brasileira em exposições internacionais.

(com Agência Senado)

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