PEC da Segurança Pública: Senado pode votar texto nesta quinta-feira

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O Senado Federal pode votar nesta quinta-feira a PEC da Segurança Pública, uma proposta do governo Lula que visa fortalecer o combate ao crime organizado. A matéria busca integrar os órgãos de segurança, incluir o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição e ampliar a atuação federal no setor, além de definir regras para polícias municipais e medidas contra facções criminosas.

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O plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira, 15, a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública, que busca ampliar a integração entre os órgãos de segurança e fortalecer o combate ao crime organizado.

Ao encerrar a sessão desta quarta-feira 14, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a inclusão da proposta na pauta do dia seguinte, após a aprovação de um requerimento de calendário especial de tramitação da matéria.

Apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) e outros líderes partidários, o requerimento permite acelerar a tramitação da PEC, que teve sua análise concluída pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) também na quarta, com relatoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

De iniciativa do governo Lula, a proposta inclui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição, amplia a participação do governo federal no setor e estabelece regras para a criação de polícias municipais. O texto também prevê medidas mais rigorosas contra integrantes de facções criminosas e milícias, além de proteção às vítimas e mais recursos para a segurança pública.

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O plenário também poderá votar três projetos de decreto legislativo que aprovam acordos internacionais nas áreas de educação, defesa e participação brasileira em exposições internacionais.

(com Agência Senado)