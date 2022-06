‘PEC da Bondade’ de Bolsonaro cria saia-justa para Lula

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) apresentou hoje no Senado o relatório da “PEC da Bondade”, pacote de medidas que pretende oferecer uma série de benefícios à população de baixa renda. A proposta mira os brasileiros cuja renda não ultrapassa dois salários mínimos, extrato que representa mais da metade do eleitorado e é a faixa em que o presidente da República encontra maior resistência. A praticamente três meses da eleição, essa pode ser considerada a última tentativa do governo de reverter a estagnação de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. A medida cria uma “saia-justa” para o ex-presidente Lula, apontado como favorito na corrida eleitoral. Historicamente, o PT, se colocou favorável às medidas de auxílio à população carente em momentos de crise. Como será que vai votar agora? Esse é o tema do Giro VEJA desta quarta-feira. Confira!