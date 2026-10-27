PDT aprova resolução e entrega à Executiva decisões sobre fusão e federação

O PDT aprovou uma resolução que transfere para a Executiva Nacional da legenda a responsabilidade para conduzir negociações sobre eventuais processos de fusão, incorporação ou criação de federação partidária. A decisão foi tomada nesta terça-feira (27), durante a Convenção Nacional realizada no Rio de Janeiro.

Nas eleições de 4 de outubro, o partido não atingiu a cláusula de barreira, o que bloqueia o acesso ao fundo partidário, ao tempo de propaganda gratuita e à estrutura de liderança na Câmara dos Deputados. Diante do contexto atual, a legenda expressou preferência natural por formar uma federação com o PSB como alternativa para garantir a sobrevivência e a continuidade das atividades, mas mantendo canais de diálogo abertos com outras siglas.

As discussões políticas definitivas e a elaboração de um manifesto oficial ficaram programadas para janeiro de 2027, quando um encontro será realizado em Niterói (RJ), cidade comandada pelo pedetista Rodrigo Neves.

Nesta terça-feira, as tratativas foram lideradas pelo presidente da legenda, Carlos Lupi, com a participação de parlamentares e representantes de movimentos sociais, que destacaram a importância de manter viva a herança histórica do trabalhismo e fortalecer a organização interna para os próximos anos.