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Política

PDL da Pedofilia está na gaveta de Alcolumbre e promulgação é mistério até para aliados

Proposta polêmica avançou na semana passada em menos de dois minutos e repercussão foi bastante negativa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 13h30 | Atualizado em 9 jun 2026, 13h44
Davi Alcolumbre
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) -  (Carlos Moura/Agência Senado)
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Aprovado na semana passada de forma açodada, o PDL que suspende os efeitos de uma resolução do Conanda e pode dificultar o aborto legal em casos previstos em lei, feto anencéfalo, risco de vida para a gestante e gravidez decorrente de violência sexual, está na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a sua promulgação é mistério até para aliados próximos do amapaense.

Conhecida como PDL da Pedofilia, a proposta avançou em menos de dois minutos no plenário do Senado, o que gerou ampla repercussão negativa nas redes e na sociedade.

Na semana passada, o Psol já entrou em campo, acionou o STF e solicitou que a decisão do Congresso seja invalidada.

Fontes próximas a Alcolumbre avaliam que ele não deve tomar uma decisão até a poeira baixar e até saber qual a posição da Corte em relação ao assunto.

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