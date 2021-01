Pazuello promete comprar 54 milhões de doses da CoronaVac, diz governador

Após a pressão por parte dos governadores, o Ministério da Saúde resolveu se comprometer a comprar as 54 milhões de doses da CoronaVac, que serão produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac nos próximos meses. A informação foi dada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que é o coordenador de vacinas do Fórum Nacional de Governadores.

“Fui informado pelo ministro Eduardo Pazuello que, na próxima semana, o ministério vai assinar o contrato de compra das 54 milhões de doses da CoronaVac. Isso vai completar as 100 milhões de doses para o Plano Nacional de Imunização”, afirmou o governador.

O governo Jair Bolsonaro tinha se comprometido até agora a adquirir 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O contrato previa exclusividade total à pasta. Desde o início da semana, o diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas, no entanto, vinha cobrando o ministério pelo aquisição das doses extras, dizendo até que poderia exportá-las a outros países caso o Brasil não tivesse interesse.

Em ofício enviado hoje ao presidente Jair Bolsonaro, os governadores pediram a celebração do novo contrato com o Butantan, “visando à apresentação do cronograma para a entrega das próximas doses, o que possibilitaria aos estados e municípios maior capacidade de planejamento na vacinação”. Caso não houvesse interesse, os governadores então pediam a liberação para comprar os imunizantes por conta própria.