Pazuello nega estar doente e diz que não pediu para sair do governo

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, negou na tarde deste domingo, 14, ter pedido demissão do cargo ou ter sido solicitado pelo presidente Jair Bolsonaro a sair do governo. Em nota divulgada pela sua assessoria de imprensa, o general disse ainda que não está doente.

De acordo com o texto, Pazuello segue como “ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas”. Mas o general confirmou que vai entregar o posto à frente da Saúde “assim que o presidente solicitar”.

“Não estou doente, não entreguei o meu cargo e o presidente não o pediu, mas o entregarei assim que o presidente solicitar. Sigo como ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas”, diz o breve comunicado divulgado em uma rede social.

A Secretaria de Comunicação do governo confirmou que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na tarde deste domingo com a cardiologista Ludhmila Hajjar, do Incor e da rede Vila Nova Star. O nome dela foi indicado a Bolsonaro pelos presidentes da Câmara e do Senado para assumir o comando do Ministério da Saúde.