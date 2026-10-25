Pazolini se elege governador do Espírito Santo e garante alinhamento total do Sudeste ao bolsonarismo
Político do Republicanos declarou apoio ao presidenciável do PL após o primeiro turno de 2026
O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) está eleito governador do estado do Espírito Santo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração ainda não foi encerrada, mas o resultado já está matematicamente definido, de acordo com Justiça Eleitoral.
Ele venceu o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), que havia assumido o comando do estado em abril deste ano, após seu antecessor, Renato Casagrande (PSB), deixar o cargo para disputar uma vaga ao Senado Federal — que conseguiu conquistar.
A vitória de Pazolini, que é alinhado ao bolsonarismo e declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial, representa a completude de um grande poder no Sudeste para esse grupo, visto que todos os governadores da região estão alinhados ao presidenciável do PL.
A eleição do Espírito Santo teve um segundo turno sem candidato alinhado fortemente ao lulopetismo, visto que Ferraço seguiu por um caminho de mais independência do cenário nacional.