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Política

Pautas-bomba irritam Planalto e auxiliares defendem que Lula procure Alcolumbre

Petista indicou disposição em acionar o STF e o presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou que não dará andamento às proposições

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 07h01 | Atualizado em 12 jun 2026, 09h08
CLIMA DE TENSÃO - Autoridades: confissões de criminosos podem atingir personagens dos Três Poderes da República
Ministro José Guimarães ao lado de Lula, Alckmin, Alcolumbre e Motta (CanalGov/Reprodução)
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O avanço de pautas-bomba no Senado irritou os membros do Palácio do Planalto e parte dos ministros passou a defender mais abertamente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva procure o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, com o objetivo de destravar a pauta prioritária do governo e de evitar novas surpresas negativas para o Executivo.

Apesar da disposição do mandatário em acionar o STF caso a aprovação das matérias seja concluída no Congresso e do aceno de que o presidente da Câmara, Hugo Motta, não dará andamento às medidas, auxiliares avaliam que é importante que o petista tente uma reaproximação com o amapaense.

Nos bastidores, ministros da ala política não escondem a indignação com o avanço das proposições com grande impacto fiscal apesar dos alertas da Fazenda ao chefe do Congresso e do pedido do ministro Dario Durigan para que Alcolumbre segurasse a tramitação.

Uma ala do governo acredita que a crise entre os Poderes chegou ao seu ponto mais elevado, com potencial de impactar nas eleições. Por isso, entendem que chegou a hora de dispensar os interlocutores e tirar do papel uma conversa direta entre Lula e Alcolumbre.

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Ainda que o presidente esteja demonstrando resistência a fazer esse movimento, alguns aliados avaliam que isso deveria acontecer nos próximos dias, antes de ele embarcar para Paris no domingo para participar da reunião da cúpula do G7.

Outros ponderam que é possível marcar esse encontro e realizá-lo assim que o petista retornar.

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A aposta quase unânime é que só assim seria possível melhorar a relação e viabilizar o avanço da agenda prioritária do Planalto no Senado, o que inclui a PEC do fim da escala 6×1.

Com o aval de Lula, auxiliares já estudam como judicializar as medidas aprovadas. Eles destacam que os senadores não apontam de onde tirar recursos para bancar essas iniciativas.

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Durigan procurou magistrados e já descolou uma declaração pública de Gilmar Mendes, do STF, que contempla o que o governo defende ao indicar que a Corte barraria a implementação das propostas.

Além disso, Motta sinalizou que resistirá às pressões da bancada ruralista e da oposição e guardará os projetos na gaveta pelo menos por enquanto.

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