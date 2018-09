Vice na chapa do senador Alvaro Dias (Podemos), o economista Paulo Rabello de Castro (PSC), de 69 anos, chegou a ser oficializado em julho por seu partido como candidato à Presidência da República. À época, chegou a defender a extinção do Ministério da Fazenda e o corte do salário do presidente da República.

Ela participa nesta terça-feira, às 15h, do primeiro debate com candidatos a vice-presidente da República, promovido por VEJA, com apoio do Facebook. Também estarão presentes Eduardo Jorge (vice de Marina Silva, Hamilton Mourão (vice de Bolsonaro) e Eduardo Jorge (vice de Marina Silva). O encontro será transmitido pelo site de VEJA, pela página de VEJA no Facebook e também pela página oficial do Facebook Brasil.

Fluminense, Castro é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade do Estado do RJ. Fez mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Chicago e também foi professor da FGV (Fundação Getulio Vargas).

De posições liberais, presidiu de junho do ano passado a abril deste ano, durante o governo de Michel Temer (MDB), o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Antes, havia comandado o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por onze meses, também sob indicação do presidente.

Como integrante do governo, teve desentendimentos com o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (MDB), que também concorre ao cargo de presidente. Afirmou que a taxa de juros mantida pela pasta era “pornográfica”. Negou-se a pagar a dívida do banco público ao Tesouro e defendia uma reforma tributária no governo.

Ao lançar sua candidatura, defendeu a distribuição do dinheiro do RGPS (Regime Geral de Previdência Social) para a população, valor que estimou em R$ 10 mil por pessoa. O montante, depositado na conta dos cidadãos, serviria como um “fundo de investimento” a longo prazo. Ao ser anunciado vice na chapa de Dias, o senador afirmou que a presença de Castro agregava “qualificação técnica”.