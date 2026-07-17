Patrus Ananias conversa com Lula e deve ser anunciado ao governo de Minas na segunda

O deputado federal Patrus Ananias se reuniu nesta quinta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve ser anunciado na próxima segunda-feira como candidato ao governo de Minas Gerais.

O parlamentar surgiu como alternativa para o PT ter candidatura própria e para o presidente ter um palanque para chamar de seu no estado.

Inicialmente, Lula fez uma investida – por um longo tempo – sobre o senador Rodrigo Pacheco, do PSB, que preferiu não atender aos pedidos do presidente.

Depois disso, o mandatário cogitou, sem sucesso, se alinhar à postulação de Alexandre Kalil, do PDT.

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Bem nas pesquisas de intenção de voto para o Senado, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos virou a bola da vez, mas recusou o convite por priorizar a disputa por uma cadeira no Congresso.

O nome de Patrus – que já foi ministro e prefeito de Belo Horizonte -, então, foi levado a Lula, que se reuniu com o deputado e, de acordo com fontes, deu aval para a candidatura.

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A expectativa é que ele seja lançado oficialmente no início da semana que vem pelo diretório mineiro do PT.

Em nota, a presidente do PT de Minas, Leninha, afirmou que Lula e Patrus falaram sobre o cenário político atual e projetos estratégicos para o desenvolvimento do estado – como a ampliação e o fortalecimento de projetos da educação e a solução para a dívida do estado.

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“A conversa foi considerada muito positiva e reforçou o compromisso com a construção de um projeto que esteja de acordo com as necessidades da população e com o desenvolvimento do estado”, afirmou a dirigente petista.

“As definições sobre uma possível candidatura ao governo de Minas serão comunicadas oficialmente pelo partido no momento oportuno”, acrescentou.