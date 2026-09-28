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Política

Pastores defendem Flávio e acusam Lula de promover guerra religiosa

Em comunicado, a Cimeb acusa Lula e seus apoiadores de promoverem uma fake news para atrapalhar o desempenho do filho de Bolsonaro nas eleições

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h21 | Atualizado em 28 set 2026, 18h23
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e pele morena, vestindo jaqueta preta e cinza, olhando para cima com expressão séria, contra um fundo branco
Silas Malafaia - 07/09/2026 (Maira Erlich/Bloomberg via/Getty Images)
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Lideranças evangélicas saíram em defesa de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, e acusaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição, de promover uma guerra religiosa.

O manifesto de líderes do Conselho Interdenominacional dos Ministros Evangélicos do Brasil ocorre em meio aos rumores que tentam associar Flávio a um movimento para fazer com que a Nossa Senhora da Aparecida deixe de ser a padroeira do Brasil.

Em comunicado, a Cimeb, criada pelo pastos Silas Malafaia, acusa Lula e seus apoiadores de promoverem uma fake news para atrapalhar o desempenho do filho e Jair Bolsonaro nas eleições.

A entidade pontua que “repudia com veemência a utilização de uma fake news por Lula e seus seguidores para atingir um adversário político e, o mais grave, promover uma guerra religiosa entre católicos e evangélicos”.

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“Evangélicos e católicos vivem em paz. Não existe nenhuma iniciativa por parte de líderes evangélicos, junto a nenhuma candidatura, para promover o cancelamento de feriados ou cultos de qualquer religião”, diz o documento.

Além de Malafaia, também assinam o comunicado César Augusto, Robson Rodovalho, Estevam Hernandes, Samuel Câmara, Galdino Júnior, Jabes de Alencar, Teó Hayashi, Cláudio Duarte, Luiz Hermínio, Ezequiel Teixeira, Paulo Roberto, Marcus Gregório e Simonton Araújo.

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