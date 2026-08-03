Partidos têm até quarta-feira para realizar convenções e definir candidaturas

O prazo para realização das convenções partidárias chega ao final nesta quarta-feira (5), conforme estipula a Justiça Eleitoral. Apesar disso, os partidos têm até o dia 15 para registros oficiais dos candidatos.

Embora os nomes mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos já tenham realizado suas convenções, a semana deve ser marcada por definições em relação à disputa presidencial.

O Avante, por exemplo, ainda debate a possibilidade de Augusto Cury ser candidato ao Planalto. Uma ala do partido, entretanto, defende a coligação com outra legenda. Situação similar ocorre no DC, onde Clariana Barão é tratada como candidata do partido à Presidência. Mas, cresce na legenda a defesa por torná-la vice na chapa encabeçada por Romeu Zema (NOVO).

Também há expectativa pela convenção do Republicanos, na terça-feira. O partido ligado à Igreja Universal reforça a neutralidade na disputa, apesar do cortejo de Flávio Bolsonaro (PL) para que as duas siglas se coliguem. Isso possibilitaria que a economista Daniella Marques (Republicanos) se tornasse vice de Flávio.

Continua após a publicidade

O evento deve contar com Flávio e Michelle Bolsonaro, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.