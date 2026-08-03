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Política

Partidos têm até quarta-feira para realizar convenções e definir candidaturas

Apesar disso, legendas têm até o dia 15 para registros oficiais dos candidatos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 06h01 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h20
Dois homens sorridentes, um de terno azul e outro de jaqueta escura, levantam os braços unidos em um palco iluminado por luzes verdes e azuis, com público ao fundo
Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro na convenção do Republicanos em São Paulo (Caiuá Maia/Divulgação)
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Partidos têm até quarta-feira para realizar convenções e definir candidaturas Priorizar nos meus resultados Google

O prazo para realização das convenções partidárias chega ao final nesta quarta-feira (5), conforme estipula a Justiça Eleitoral. Apesar disso, os partidos têm até o dia 15 para registros oficiais dos candidatos.

Embora os nomes mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos já tenham realizado suas convenções, a semana deve ser marcada por definições em relação à disputa presidencial.

O Avante, por exemplo, ainda debate a possibilidade de Augusto Cury ser candidato ao Planalto. Uma ala do partido, entretanto, defende a coligação com outra legenda. Situação similar ocorre no DC, onde Clariana Barão é tratada como candidata do partido à Presidência. Mas, cresce na legenda a defesa por torná-la vice na chapa encabeçada por Romeu Zema (NOVO).

Também há expectativa pela convenção do Republicanos, na terça-feira. O partido ligado à Igreja Universal reforça a neutralidade na disputa, apesar do cortejo de Flávio Bolsonaro (PL) para que as duas siglas se coliguem. Isso possibilitaria que a economista Daniella Marques (Republicanos) se tornasse vice de Flávio.

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O evento deve contar com Flávio e Michelle Bolsonaro, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

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