Atualizado em 6 out 2020, 16h05 - Publicado em 6 out 2020, 15h19

Por Da Redação - Atualizado em 6 out 2020, 16h05 - Publicado em 6 out 2020, 15h19

A primeira rodada de pesquisas feitas em doze capitais mostra após a confirmação das candidaturas a prefeito na eleição deste ano mostra que os partidos de centro largam em vantagem na disputa com candidatos mais à esquerda no espectro político.

O DEM é o partido que se sai melhor até agora, com candidatos filiados ao partido brigando pela ponta em quatro capitais (Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Florianópolis) – em duas delas, tem chances de liquidar no primeiro turno, levando-se em conta o momento atual: Bruno Reis em Salvador e o atual prefeito Gean Loureiro, em Florianópolis.

Os partidos que integram o chamado Centrão – hoje, base de apoio do presidente Jair Bolsonaro – disputam a liderança em cinco capitais, duas com o Republicanos (São Paulo e Rio de Janeiro), duas com o PSD (Belo Horizonte e Goiânia) e uma com o Progressistas (João Pessoa).

A esquerda disputa a liderança em quatro capitais: duas com o PSB (Recife e João Pessoa), uma com o PCdoB (Porto Alegre) e uma com o PSOL (Belém). O PT, principal partido da esquerda, não briga pela liderança em nenhuma capital, mas é vice dos líderes em Belém e em Porto Alegre.

Veja abaixo os resultados: