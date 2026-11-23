Ler Resumo





O partido Novo pediu ao STF o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A legenda alega interferência na Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master, para supostamente blindar ministros da Corte após a destituição de delegados do caso. Entenda os bastidores da crise.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O partido Novo pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 23, para afastar do cargo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A sigla quer que ele fique impedido de exercer as funções até o fim dos desdobramentos da Operação Compliance Zero — que mira o Banco Master — e afirma que o afastamento de delegados ligados à investigação seria uma forma indireta de blindar ministros do STF envolvidos com o caso.

“A exoneração dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes da função de coordenação-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal foi o auge demonstrativo de que Andrei Rodrigues, direta e indiretamente por intermédio de Dennis Cali (diretor de inteligência da PF e também alvo do pedido), tem atuado para interferir nas investigações, inclusive com a intromissão sobre a formação do corpo funcional da equipe investigativa da Operação Compliance Zero”, diz um dos trechos do pedido.

Os desafios do governo Lula 4

No começo de novembro, Rodrigues tirou de funções de chefia delegados da PF que estavam, desde o começo, investigando os desdobramentos do caso Master. O caminhar das investigações tocou em relações que ministros do STF mantinham com o dono do banco, Daniel Vorcaro, tanto em nível comercial quanto pessoal. Rodrigues entrou na mira de uma onda de críticas, inclusive dentro da própria Polícia Federal, por causa dos afastamentos, o que levantou suspeitas sobre a intenção de “blindar” os magistrados. Segundo o Novo, o diretor teria exigido que os relatórios das investigações passassem por ele antes.

Continua após a publicidade

“O que Andrei e Dennis almejavam era aprovar, reprovar, modificar, determinar a alteração e, ao fim, supervisionar os relatórios investigativos elaborados pelos delegados responsáveis pela Operação Compliance Zero a respeito de supostos envolvimentos de Ministros do Supremo Tribunal Federal. A intenção é clara: buscar de maneira não oficial a intervenção na investigação, já que as ordens de entrega física ou virtual dos relatórios investigativos antes da juntada no sistema oficial foram feitas de maneira verbal”, diz outro trecho da petição.

A solicitação do Novo foi feita em um dos processos em que os ministros trocam acusações entre si pelo envolvimento com o Master. Por isso, quem deverá deliberar sobre ele é o presidente da Corte, Edson Fachin. Em setembro deste ano, o ministro André Mendonça afastou Rodrigues do cargo — a ordem foi revertida no dia seguinte por Flávio Dino. As duas decisões foram suspensas por Fachin e o episódio foi um dos estopins da crise institucional que afligiu o STF.