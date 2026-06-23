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Política

Partido de Tarcísio, Republicanos ainda não sabe se irá abraçar candidatura de Flávio

Apoio à reeleição do governador de São Paulo está garantido, mas há indefinição nacionalmente, segundo o presidente da legenda, Marcos Pereira

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 14h05
O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, em agenda do partido no interior de São Paulo
O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, em agenda do partido no interior de São Paulo (Instagram Marcos Pereira/Reprodução)
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Partido de Tarcísio, Republicanos ainda não sabe se irá abraçar candidatura de Flávio Priorize VEJA no Google

Enquanto o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caminham juntos pelo interior paulista nesta terça-feira, 23, seus partidos ainda não se alinharam para fechar uma aliança nacional e o cenário ainda é de indefinição a menos de um mês do início das convenções partidárias.

No final de semana, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, participou de um encontro com lideranças políticas regionais em São José do Rio Preto, durante o qual o deputado estadual Danilo Campetti disse que “seguirá sempre trabalhando pela família Bolsonaro, apoiando o Flávio como pré-candidato à Presidência e o grande amigo Tarcísio para o governo do estado”. Pereira, no entanto, apontou que esta é uma posição de Campetti, não do partido — que a aliança em São Paulo está selada, mas nacionalmente, ainda não. A palavra final deve sair pouco antes da convenção da legenda, marcada para o início de agosto.

O imbróglio é grande porque, em outros estados, o Republicanos para outras direções. Em Pernambuco, por exemplo, o filiado Carlos Costa é pré-candidato a vice-governador na chapa de João Campos (PSB), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Em entrevista a VEJA, Pereira disse em maio que o Republicanos pendia ou para o apoio a Flávio ou para a neutralidade, e que a composição com o PL dependeria de alguns gestos, como o apoio do senador a candidaturas dos partidos em estados como Espírito Santo e Minas Gerais. “As alianças partidárias precisam ser dialogadas e isso não está acontecendo”, afirmou ele à época.

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Em 2022, o Republicanos foi um dos três partidos que apoiaram a candidatura presidencial de Jair Bolsonaro desde o primeiro turno — os outros dois foram o PL e o PP.

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