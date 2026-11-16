Integrante da coligação que sustentou a quarta vitória presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, o PSOL prepara a primeira manifestação de rua contra a nova gestão petista. Os atos ocorrem três semanas após o pleito e atingem diretamente a política econômica do governo, sinalizando antecipadamente o tom de tensionamento que deve marcar o relacionamento entre o Palácio do Planalto e sua base no Congresso.

Onde e quando ocorrem as manifestações convocadas pelo partido?

Os protestos organizados pelo PSOL estão confirmados para a terça-feira 17 em dez cidades brasileiras. A mobilização abrange capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além de outros cinco centros urbanos no país. A iniciativa marca a primeira vez que um partido aliado da base governista leva apoiadores às ruas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde a confirmação da sua reeleição nas urnas, revelando a disposição da legenda em confrontar as diretrizes econômicas definidas pela equipe do governo federal.

Os desafios do governo Lula 4

O que diz o partido?

Em nota divulgada pela sua executiva nacional na quinta-feira 12, a direção do partido afirma que defender o programa pelo qual a militância se mobilizou envolve disputar a destinação dos recursos no Orçamento de 2027. O PSOL convocou movimentos, sindicatos, estudantes e entidades defensoras de direitos sociais para integrarem os protestos. Na avaliação da sigla, a proposta econômica descumpre os compromissos assumidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva perante a sua base eleitoral ao priorizar concessões ao mercado financeiro.

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Como a decisão afeta a relação de forças na base aliada?

A mobilização promovida por um aliado de esquerda antecipa o clima de pressão política sobre o Executivo federal. De um lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofre cobranças de setores à direita para entregar resultados fiscais alinhados às exigências de mercado. De outro, é cobrado por aliados à esquerda para preservar investimentos em serviços essenciais e atender às expectativas do eleitorado que garantiu a sua vitória nas urnas, criando um cenário de disputa direta pela orientação do Orçamento.

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