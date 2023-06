‘Parlamento não é a praia dele’, diz líder da base sobre Padilha

O Planalto até conseguiu aprovar a medida provisória que reorganiza a Esplanada dos Ministérios, mas o ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo, teve pouco destaque e sua atuação segue em xeque no Congresso. “Ele entende de movimentos sociais e conselhão. Parlamento não é praia dele. Fala muito e não resolve nada”, afirmou um líder da base a VEJA.

Com tanta resistência, Padilha parece com os dias contados. Na Câmara, há quem defenda o nome de José Múcio Monteiro, atual ministro da Defesa, na Secretaria de Relações Institucionais, e o senador Jaques Wagner em seu lugar na articulação com os militares. Com isso, Padilha voltaria a ser deputado federal. Múcio Monteiro tem bom trânsito com o Centrão e já ocupou o cargo.

Diante da irritação do Centrão e do círculo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), os defensores de Padilha dizem que ele cumpre exatamente o que se espera dele. Freia a cobrança por mais toma-lá-dá-cá. “Que reclamem do Padilha, o trabalho dele é justamente segurar a fome dessa turma”, resumiu um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso.