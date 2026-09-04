🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Parlamentares pedem que STF abra investigação contra Nikolas Ferreira após áudio para Vorcaro

Ao menos três deputadas do PSOL, Sâmia Bomfim, Erika Hilton e Duda Salabert, acionaram o tribunal nesta semana

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 13h34
Deputado federal Nikolas Ferreira
Deputado federal Nikolas Ferreira (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
Parlamentares pedem que STF abra investigação contra Nikolas Ferreira após áudio para Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

Ao menos três parlamentares do PSOL — Sâmia Bomfim e Erika Hilton, de São Paulo, e Duda Salabert, de Minas Gerais — acionaram o STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira, 3, para pedir que a Corte abra uma investigação contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Bando Master e líder de um dos maiores esquemas de corrupção que já abateu o Brasil.

No documento enviado ao gabinete do ministro André Mendonça, que conduz a investigação do caso Master, Sâmia destaca a reportagem do site ICL Notícias publicada na manhã desta quinta e que trouxe à tona um áudio que Nikolas enviou a Vorcaro em um aplicativo de mensagens para solicitar auxílio em favor de Thiago Rodrigues de Faria, identificado na reportagem como advogado e ex-assessor de seu gabinete, relativamente à liberação de ‘um ativo de minério’.

No material, Nikolas chama Vorcaro pelo apelido “Dani” e também de “lindão”, demonstrando alguma medida de proximidade com o banqueiro. Apesar disso, no mesmo material, ele mesmo ressalta que não tem uma relação de intimidade com o interlocutor que gostaria de ter.

Siga

“A circunstância ganha especial relevância porque a pessoa em favor de quem o parlamentar teria solicitado a intervenção de Vorcaro, Thiago Rodrigues de Faria, posteriormente teve seu nome relacionado a empresas e pessoas investigadas no âmbito da Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2025 para apurar esquema relacionado à extração ilegal de minério de ferro na Serra do Curral, em Minas Gerais. O próprio Faria, ouvido pelo veículo jornalístico, afirmou atuar no setor de mineração e negou irregularidades, sustentando que jamais foi chamado a depor pela Polícia Federal”, diz um trecho do documento.

Continua após a publicidade

A deputada então pede que o STF execute dez ações numa investigação com o objetivo de esclarecer as relações econômicas e políticas que Nikolas pode ter tido com Vorcaro:

  • a) que o presente ofício seja juntado aos autos do Inquérito nº 5.026;
  • b) que seja dada ciência dos fatos à autoridade policial responsável pelas investigações relacionadas à Operação Compliance Zero, para que avalie a pertinência de realizar diligências destinadas a esclarecer a natureza e a extensão da relação entre Daniel Vorcaro e o deputado federal Nikolas Ferreira;
  • c) que sejam requisitadas, caso ainda não integrem os autos, as mensagens, áudios e demais registros de comunicação entre Daniel Vorcaro, Nikolas Ferreira e Thiago Rodrigues de Faria relacionados ao episódio do “ativo de minério” mencionado na reportagem;
  • d) que sejam realizadas diligências destinadas a identificar o ativo minerário referido nas comunicações, sua titularidade, cadeia de transferência, empresas envolvidas, respectivos beneficiários econômicos e eventual relação com pessoas físicas ou jurídicas investigadas na Operação Rejeito;
  • e) que sejam apurados eventuais vínculos societários, financeiros, contratuais ou negociais entre Daniel Vorcaro, empresas a ele relacionadas e Thiago Rodrigues de Faria, especialmente aqueles que possam ter relação com o ativo minerário mencionado;
  • f) que seja esclarecida a eventual efetivação de qualquer providência solicitada por Nikolas Ferreira a Daniel Vorcaro, inclusive mediante análise de agendas, registros de reuniões, comunicações, documentos empresariais e movimentações financeiras pertinentes;
  • g) que sejam confrontadas as informações ora comunicadas com os elementos já constantes dos autos relativos ao custeio de voos utilizados por Nikolas Ferreira, a fim de verificar a eventual existência de relação continuada de suporte material ou financeiro entre o parlamentar e Daniel Vorcaro;
  • h) que seja avaliada a necessidade de oitiva de Nikolas Ferreira, Daniel Vorcaro e Thiago Rodrigues de Faria, perante a autoridade competente, para esclarecimento dos fatos;
  • i) que seja dada ciência à Procuradoria-Geral da República, inclusive para avaliação das eventuais repercussões jurídicas dos fatos narrados, servindo o presente ofício, desde já, como notícia de fato;
  • j) que, caso Vossa Excelência entenda pertinente, sejam encaminhadas informações ao Tribunal Superior Eleitoral para avaliação de eventual repercussão dos fatos relacionados ao custeio de voos e demais vantagens eventualmente concedidas ao parlamentar em contexto eleitoral.
Publicidade
TAGS:
Duda Salabert
Erika Hilton
Maquiavel
Nikolas Ferreira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).