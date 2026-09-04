Parlamentares pedem que STF abra investigação contra Nikolas Ferreira após áudio para Vorcaro

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Parlamentares do PSOL acionam o STF para investigar o deputado Nikolas Ferreira por sua ligação com Daniel Vorcaro, do Banco Master, envolvido em um grande esquema de corrupção. A ação se baseia em um áudio onde Nikolas pede ajuda para um ex-assessor relacionado a um “ativo de minério”, em meio a investigações sobre extração ilegal.

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Ao menos três parlamentares do PSOL — Sâmia Bomfim e Erika Hilton, de São Paulo, e Duda Salabert, de Minas Gerais — acionaram o STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira, 3, para pedir que a Corte abra uma investigação contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Bando Master e líder de um dos maiores esquemas de corrupção que já abateu o Brasil.

No documento enviado ao gabinete do ministro André Mendonça, que conduz a investigação do caso Master, Sâmia destaca a reportagem do site ICL Notícias publicada na manhã desta quinta e que trouxe à tona um áudio que Nikolas enviou a Vorcaro em um aplicativo de mensagens para solicitar auxílio em favor de Thiago Rodrigues de Faria, identificado na reportagem como advogado e ex-assessor de seu gabinete, relativamente à liberação de ‘um ativo de minério’.

No material, Nikolas chama Vorcaro pelo apelido “Dani” e também de “lindão”, demonstrando alguma medida de proximidade com o banqueiro. Apesar disso, no mesmo material, ele mesmo ressalta que não tem uma relação de intimidade com o interlocutor que gostaria de ter.

“A circunstância ganha especial relevância porque a pessoa em favor de quem o parlamentar teria solicitado a intervenção de Vorcaro, Thiago Rodrigues de Faria, posteriormente teve seu nome relacionado a empresas e pessoas investigadas no âmbito da Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2025 para apurar esquema relacionado à extração ilegal de minério de ferro na Serra do Curral, em Minas Gerais. O próprio Faria, ouvido pelo veículo jornalístico, afirmou atuar no setor de mineração e negou irregularidades, sustentando que jamais foi chamado a depor pela Polícia Federal”, diz um trecho do documento.

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A deputada então pede que o STF execute dez ações numa investigação com o objetivo de esclarecer as relações econômicas e políticas que Nikolas pode ter tido com Vorcaro:

a) que o presente ofício seja juntado aos autos do Inquérito nº 5.026;

b) que seja dada ciência dos fatos à autoridade policial responsável pelas investigações relacionadas à Operação Compliance Zero, para que avalie a pertinência de realizar diligências destinadas a esclarecer a natureza e a extensão da relação entre Daniel Vorcaro e o deputado federal Nikolas Ferreira;

c) que sejam requisitadas, caso ainda não integrem os autos, as mensagens, áudios e demais registros de comunicação entre Daniel Vorcaro, Nikolas Ferreira e Thiago Rodrigues de Faria relacionados ao episódio do “ativo de minério” mencionado na reportagem;

d) que sejam realizadas diligências destinadas a identificar o ativo minerário referido nas comunicações, sua titularidade, cadeia de transferência, empresas envolvidas, respectivos beneficiários econômicos e eventual relação com pessoas físicas ou jurídicas investigadas na Operação Rejeito;

e) que sejam apurados eventuais vínculos societários, financeiros, contratuais ou negociais entre Daniel Vorcaro, empresas a ele relacionadas e Thiago Rodrigues de Faria, especialmente aqueles que possam ter relação com o ativo minerário mencionado;

f) que seja esclarecida a eventual efetivação de qualquer providência solicitada por Nikolas Ferreira a Daniel Vorcaro, inclusive mediante análise de agendas, registros de reuniões, comunicações, documentos empresariais e movimentações financeiras pertinentes;

g) que sejam confrontadas as informações ora comunicadas com os elementos já constantes dos autos relativos ao custeio de voos utilizados por Nikolas Ferreira, a fim de verificar a eventual existência de relação continuada de suporte material ou financeiro entre o parlamentar e Daniel Vorcaro;

h) que seja avaliada a necessidade de oitiva de Nikolas Ferreira, Daniel Vorcaro e Thiago Rodrigues de Faria, perante a autoridade competente, para esclarecimento dos fatos;

i) que seja dada ciência à Procuradoria-Geral da República, inclusive para avaliação das eventuais repercussões jurídicas dos fatos narrados, servindo o presente ofício, desde já, como notícia de fato;

j) que, caso Vossa Excelência entenda pertinente, sejam encaminhadas informações ao Tribunal Superior Eleitoral para avaliação de eventual repercussão dos fatos relacionados ao custeio de voos e demais vantagens eventualmente concedidas ao parlamentar em contexto eleitoral.