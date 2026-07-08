Parlamentar expõe regalias que senadores recebem após eleição: ‘Vocês que pagam’; veja vídeo

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) denuncia em vídeo as diversas regalias e privilégios dos senadores, como apartamentos luxuosos, carros com tanque cheio e segurança particular, contrastando com a realidade do cidadão. Ele critica o custo das eleições e a falta de cobrança política, incentivando o eleitor a questionar.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) publicou um vídeo na tarde desta quarta-feira, 8, para expor regalias a que todos os 81 senadores têm direito após serem eleitos em seus estados. Em tom de crítica, o parlamentar costuma se posicionar pelo fim dos privilégios e mordomias da classe política, contrapondo todos os benefícios às dificuldades enfrentadas pela maior parte da população brasileira. Assista ao vídeo abaixo.

Já de início, Cleitinho mostra o apartamento funcional a que tem direito, com seus quatro quartos e quatro banheiros, sendo uma suíte com closet, sala ampla para dois ambientes, cozinha e área de serviço também espaçosas. “Esse aqui é um apartamento funcional que um senador tem. Se eu não quisesse esse apartamento funcional, eu poderia ter auxílio-moradia, enquanto você paga aluguel e IPTU. Olha que tamanho [grande] de apartamento (…). Se eu quiser fazer uma reforma muito boa aqui, quem paga isso é você”, narra o senador.

Em seguida, ele vai ao estacionamento do Senado Federal e mostra os carros de luxo que estão parados no local. “Olha os carrões, que coisa maravilhosa. Tudo que os senadores têm direito, enquanto você tem que comprar um carro, até financiar, tem que pagar IPVA, colocar gasolina, pagar seguro. Quem paga isso aqui de verdade [para os senadores] são vocês, e com o tanque cheio”, continua Cleitinho enquanto mostra cerca de uma dezena de veículos de luxo pretos e de grande porte.

“Vem comigo que eu vou mostrar mais para vocês do que é uma vida de senador. Enquanto vocês não têm segurança nenhuma, olha o tanto de seguranças que tem aqui para nós”, insiste na diferenciação, enquanto aponta para profissionais especializados que trabalham para proteger a integridade física dos senadores. “Enquanto vocês não têm segurança nenhuma, até elevador privativo os senadores têm”, segue.

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O senador ainda fala sobre o plano de saúde vitalício a que passou a ter direito, junto de seus dependentes, após ter sido eleito. “Eu abri mão”, alega.

“Você, que é de esquerda e de direita, que fica se matando por causa de política, que tem político de estimação, deixa eu mostrar um detalhe para vocês… Quero ver que outro político tem coragem de mostrar o que eu vou mostrar (…). Parem de ficar se matando por causa de política, idolatrando político. O político tem é que ser cobrado. Esse ano tem eleição, e vocês vão gastar mais de 5 bilhões [de reais] com políticos. Daqui a uma semana, isso aqui vai entrar de recesso, enquanto vocês têm que se matar de trabalhar. E, depois da eleição, eu acredito que isso aqui não volta [a funcionar] mais esse ano, não”, finaliza Cleitinho.

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Quero ver qual outro político do Brasil vai ter coragem de mostrar a realidade que os políticos vivem às custas do povo brasileiro. pic.twitter.com/0gUGgZmIxD — Cleitinho (@cleitinhotmj) July 8, 2026