Parentes de aliados de Bolsonaro vão assumir diretoria da ANA

O presidente Jair Bolsonaro nomeou na última quarta-feira (13) parentes de dois integrantes do primeiro escalão do governo para compor a nova diretoria da Agência Nacional de Águas (ANA), órgão fiscalizador da União, responsável por regular o uso de recursos hídricos do país. Os nomes foram aprovados na semana passada após passarem por sabatina no Senado.

Casada com o secretário-executivo da Casa Civil, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, o segundo homem mais poderoso da pasta, abaixo apenas do ministro Ciro Nogueira (PP-PI), Ana Carolina Argolo do Nascimento de Castro recebeu 39 votos favoráveis a sua indicação e 14 contra durante análise feita pelo Plenário da Casa. Ela vai assumir o posto deixado por Ricardo Medeiros de Andrade.

Desde setembro do ano passado, Ana Carolina, que é geóloga, trabalhava em uma diretoria do Ministério de Minas e Energia. A mulher do secretário-executivo da Casa Civil chegou lá por força de uma nomeação feita por Nogueira, chefe do marido.

O Senado também aprovou a indicação de Filipe de Mello Sampaio Cunha para a direção da ANA. Filipe é irmão do atual ministro de Infraestrutura, Marcelo Cunha, que assumiu o comando da pasta no lugar de Tarcísio de Freitas, de quem era braço-direito desde o início do governo Bolsonaro. Tarcísio se afastou do ministério para entrar as eleições estaduais em São Paulo.

Analista em Gestão Pública do Ministério Público da União, Filipe ocupava o posto de gerente de projetos na Assessoria Especial de Relações Institucionais do gabinete do ministro da Economia, Paulo Guedes, desde agosto de 2020. De acordo com o Portal da Transparência.

O irmão do ministro recebeu 42 votos favoráveis a sua indicação e apenas 9 contrários na votação do Senado. Filipe vai substituir Oscar de Moraes Cordeiro Netto.