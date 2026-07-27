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Política

Paraná Pesquisas testa Paes contra Ruas e Garotinho no 2º turno no Rio de Janeiro

Levantamento também medirá a disputa pelas duas vagas no Senado e incluirá cenários para a eleição presidencial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 19h00
Três homens brancos, de meia-idade, em trajes formais. Da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno preto, falando ao microfone; um homem sorrindo, de terno azul-marinho e gravata azul-clara; e um homem de terno preto e gravata listrada, falando ao microfone
Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL) e Anthony Garotinho (Republicanos) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Getty Images)
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Uma nova pesquisa do Paraná Pesquisas vai medir as disputas pelo governo do Rio de Janeiro e pelas duas vagas do estado no Senado em 2026. O questionário inclui um cenário estimulado para o Palácio Guanabara, dois confrontos de segundo turno e as primeiras e segundas opções dos eleitores para senador.

O levantamento também perguntará aos entrevistados sobre a eleição presidencial. A pesquisa prevê um cenário espontâneo, uma lista estimulada de candidatos e uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O instituto vai entrevistar 1.600 eleitores entre terça, 28, e quinta, 30. A divulgação dos resultados está programada para sexta-feira, 31. A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Quem aparece na disputa pelo governo do Rio?

No cenário estimulado para governador, a pesquisa apresenta os nomes de André Marinho, Anthony Garotinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Juliete Pantoja, Luan Monteiro, William Siri e Wilson Witzel.

O levantamento também perguntará espontaneamente em quem o eleitor votaria se a eleição estadual fosse realizada hoje.

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Quais confrontos serão testados no segundo turno?

Eduardo Paes aparece nos dois cenários de segundo turno previstos no questionário. Em um deles, enfrenta Douglas Ruas. No outro, disputa com Anthony Garotinho.

A pesquisa também medirá a rejeição aos nomes incluídos na lista estimulada, perguntando em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.

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Como será medida a disputa pelo Senado?

Como o Rio de Janeiro elegerá dois senadores em 2026, o questionário perguntará pela primeira e pela segunda opções de voto.

A lista apresentada aos entrevistados reúne Benedita da Silva, Carlos Portinho, Helio Secco, Marcelo Crivella, Márcio Canella, Marcos Dias, Mauro Campos, Monica Benicio, Paula Falcão, Pedro Paulo e Waguinho.

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Além das intenções de voto espontânea e estimulada, o levantamento medirá a rejeição aos possíveis candidatos ao Senado.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O que será perguntado sobre a eleição presidencial?

No cenário estimulado para presidente, os entrevistados poderão escolher entre Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Lula, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta e Samara Martins.

Antes da apresentação da lista, a pesquisa perguntará espontaneamente em quem o eleitor votaria. O questionário também simulará um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e medirá a avaliação e a aprovação da administração federal.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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