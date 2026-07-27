Paraná Pesquisas testa disputa Lula x Flávio no Rio de Janeiro

Ler Resumo





Uma nova pesquisa Paraná Pesquisas no Rio de Janeiro vai mapear a corrida presidencial, com cenário estimulado e simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O levantamento também avaliará a gestão Lula e as disputas pelo governo estadual e Senado em 2026. Os resultados serão divulgados em breve. Confira os detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um novo levantamento do Paraná Pesquisas vai medir a disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Rio de Janeiro, em um cenário estimulado com 12 nomes e uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro .

A pesquisa vai ouvir 1.600 eleitores do estado entre terça, 28, e quinta, 30. Os resultados serão divulgados na sexta-feira, 31, e a margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Quais candidatos serão testados na disputa presidencial?

No cenário estimulado, os entrevistados poderão escolher entre Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Lula, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta e Samara Martins.

Antes da apresentação da lista, a pesquisa também perguntará espontaneamente em quem o eleitor votaria caso a eleição presidencial fosse realizada hoje.

Continua após a publicidade

Como será o cenário de segundo turno?

O questionário simula um eventual confronto de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados poderão escolher um dos dois nomes, declarar voto branco ou nulo ou afirmar que ainda não sabem em quem votar.

O levantamento também medirá a avaliação da administração do presidente Lula. Os eleitores serão questionados sobre como classificam o governo federal e se aprovam ou desaprovam a gestão.

Continua após a publicidade

O que mais será pesquisado no Rio?

Além da eleição presidencial, o Paraná Pesquisas vai medir a disputa pelo governo estadual, com cenários espontâneo e estimulado, testes de segundo turno e rejeição aos candidatos apresentados. No cenário estimulado para governador, a pesquisa apresenta os nomes de André Marinho, Anthony Garotinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Juliete Pantoja, Luan Monteiro, William Siri e Wilson Witzel.

Na corrida pelo Senado, o questionário perguntará pela primeira e pela segunda opções de voto, já que o eleitor escolherá dois senadores em 2026. A pesquisa também medirá a rejeição aos possíveis candidatos. A lista apresentada aos entrevistados reúne Benedita da Silva, Carlos Portinho, Helio Secco, Marcelo Crivella, Márcio Canella, Marcos Dias, Mauro Campos, Monica Benicio, Paula Falcão, Pedro Paulo e Waguinho.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.