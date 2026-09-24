Paraná: a disputa acirrada para saber quem vai enfrentar Moro no 2º turno, segundo nova pesquisa Quaest
Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) estão numericamente empatados
Uma pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 24, para o governo do Paraná mostra uma batalha acirrada pelo segundo lugar, atrás do líder, o senador Sergio Moro (PL), que tem 36% das intenções de voto.
O escolhido pelo governador Ratinho Jr. , Sandro Alex (PSD), para disputar a sua sucessão oscilou cinco pontos para cima em relação à rodada anterior, de um mês atrás, e foi de 15% para 20%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, a movimentação foi no limite técnico. Com o resultado, ele empatou numericamente com o ex-deputado estadual Requião Filho (PDT), que também tem 20%.
Os demais candidatos não chegaram a 2% da preferência.
A pesquisa Quaest no Paraná foi embargada nesta quarta-feira, 23, por uma liminar judicial concedida a pedido da campanha de Sandro Alex, que levantou questionamentos sobre o método usado, mas a medida foi revertida pouco depois.
Veja os números:
- Sergio Moro (PL): 36% (eram 37% em 24 de agosto)
- Requião Filho (PDT): 20% (eram 21%)
- Sandro Alex (PSD): 20% (eram 15%)
- Luiz França (Missão): 1% (eram 1%)
- Tayná Miessa (Unidade Popular): 1% (eram 1%)
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 1% (eram 0%)
- Adriano Funileiro (PCO): 0% (eram 0%)
- Samuel de Mattos (PSTU): 0% (eram 0%)
- Indecisos: 12% (eram 18%)
- Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 7%)
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 804 eleitores paranaenses entre os dias 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-02802/26.