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Política

Paraná: a disputa acirrada para saber quem vai enfrentar Moro no 2º turno, segundo nova pesquisa Quaest

Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) estão numericamente empatados

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 13h03 | Atualizado em 24 set 2026, 13h20
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de cabelos escuros e terno azul com gravata azul, falando em um microfone; um homem barbudo de cabelos castanhos e terno escuro com gravata cinza; e um homem de cabelos castanhos e terno azul com gravata preta, também falando em um microfone
Candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex. (Carlos Moura/Agência Senado | Assembleia Legislativa do Paraná | Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Paraná: a disputa acirrada para saber quem vai enfrentar Moro no 2º turno, segundo nova pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 24, para o governo do Paraná mostra uma batalha acirrada pelo segundo lugar, atrás do líder, o senador Sergio Moro (PL), que tem 36% das intenções de voto.

O escolhido pelo governador Ratinho Jr. , Sandro Alex (PSD), para disputar a sua sucessão oscilou cinco pontos para cima em relação à rodada anterior, de um mês atrás, e foi de 15% para 20%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, a movimentação foi no limite técnico. Com o resultado, ele empatou numericamente com o ex-deputado estadual Requião Filho (PDT), que também tem 20%.

Os demais candidatos não chegaram a 2% da preferência.

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A pesquisa Quaest no Paraná foi embargada nesta quarta-feira, 23, por uma liminar judicial concedida a pedido da campanha de Sandro Alex, que levantou questionamentos sobre o método usado, mas a medida foi revertida pouco depois.

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Veja os números:

  • Sergio Moro (PL): 36% (eram 37% em 24 de agosto)
  • Requião Filho (PDT): 20% (eram 21%)
  • Sandro Alex (PSD): 20% (eram 15%)
  • Luiz França (Missão): 1% (eram 1%)
  • Tayná Miessa (Unidade Popular): 1% (eram 1%)
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 1% (eram 0%)
  • Adriano Funileiro (PCO): 0% (eram 0%)
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0% (eram 0%)
  • Indecisos: 12% (eram 18%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 7%)
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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 804 eleitores paranaenses entre os dias 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-02802/26.

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