Para 41%, Justiça trata os casos de Lula com mais rapidez

Para 41% dos brasileiros, a Justiça trata os casos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com mais rapidez que o usual, enquanto 32% dizem que o Poder Judiciário dá menos celeridade aos processos do petista. Outros 21% afirmam que o tratamento dado a Lula e aos demais políticos ocorrem com a mesma velocidade. Os dados do Instituto Datafolha foram publicados nesta quinta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados dizem que o Poder Judiciário dá o mesmo tratamento a Lula e aos demais políticos. Outros 35% afirmam que a Justiça trata pior o ex-presidente, o que mostra um empate técnico, já que a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Para 22%, o tratamento dado ao petista é melhor.

Na opinião dos entrevistados, a condenação de Lula em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão é justa (50%). Já 43% dizem ser injusta e 7% não sabem.

No dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmou a condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do tríplex no Guarujá (SP).

Em relação à velocidade do processo de Lula, a Justiça…

Trata os casos de Lula com mais rapidez que o usual: 41%

Trata os casos de Lula com menos rapidez: 32%

Trata Lula e os demais políticos com a mesma rapidez: 21%

Entrevistado não sabe responder: 6%

Tratamento dado a Lula pela Justiça brasileira

Trata Lula e os demais políticos da mesma maneira: 37%

Trata pior do que os demais políticos: 35%

Trata melhor do que os demais políticos: 22%

Não sabe: 6%

Opinião sobre condenação de Lula, em segunda instância, a 12 anos e 1 mês de prisão

Justa: 50%

Injusta: 43%

Não sabe: 7%