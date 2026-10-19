Para onde vão os votos de Caiado, Cury, Renan e Zema no segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus

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A nova pesquisa BTG/Nexus detalha a migração de votos do primeiro para o segundo turno, analisando como eleitores de Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury se posicionam entre Flávio Bolsonaro e Lula. Flávio aparece numericamente à frente na maioria dos grupos. Entenda os percentuais e o cenário geral.

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A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra como estão se distribuindo, no segundo turno, os votos dos eleitores que escolheram Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury na primeira etapa da eleição presidencial. Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula nos quatro grupos, mas com diferenças importantes na intensidade dessa migração.

A vantagem mais ampla de Flávio ocorre entre os antigos eleitores de Caiado e Zema. Já entre quem votou em Renan Santos ou Augusto Cury, a divisão entre os dois finalistas é mais equilibrada e há uma parcela maior de eleitores que declara voto branco ou nulo.

Para onde foram os votos de Caiado?

Entre os eleitores que afirmam ter votado em Ronaldo Caiado no primeiro turno, 68,3% dizem agora votar em Flávio Bolsonaro. Lula recebe 21,6% desse grupo.

Outros 3,8% declaram voto branco ou nulo, enquanto 6,4% não sabem ou não responderam. É, entre os quatro grupos analisados, um dos maiores percentuais registrados por Flávio.

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E como se dividem os eleitores de Zema?

O movimento é semelhante entre os eleitores de Romeu Zema. Flávio aparece com 67,7% nesse grupo, enquanto Lula registra 13,4%.

A diferença está principalmente na parcela que opta por não escolher nenhum dos dois: 18,9% dos antigos eleitores de Zema dizem que votarão em branco ou nulo. Não há indecisos registrados nesse recorte.

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O que acontece com os votos de Renan Santos?

Entre os eleitores de Renan Santos, a distribuição é mais pulverizada. Flávio recebe 43,7% e Lula, 33,6%. Outros 22,7% afirmam que votarão em branco ou nulo.

Nesse grupo, portanto, a distância entre os dois finalistas é menor do que entre os eleitores de Caiado e Zema, ao mesmo tempo em que cresce o peso dos votos que não vão para nenhum dos dois.

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E entre os eleitores de Augusto Cury?

O grupo de eleitores de Augusto Cury apresenta a menor diferença numérica entre Flávio e Lula entre os quatro analisados. Flávio tem 44,2% e Lula, 38%.

Outros 16,7% dizem que votarão em branco ou nulo e 1,1% não sabem ou não responderam. A diferença entre Flávio e Lula nesse segmento é de 6,2 pontos percentuais.

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Onde Flávio concentra a maior vantagem?

O melhor desempenho numérico de Flávio entre os quatro eleitorados aparece entre os antigos votantes de Caiado e Zema, nos quais ele reúne pouco mais de dois terços das intenções de voto. Lula, por sua vez, registra seus maiores percentuais entre os eleitores de Cury, com 38%, e de Renan, com 33,6%.

Os dados também mostram que a migração não ocorre apenas diretamente para um dos dois finalistas. Entre os eleitores de Renan e Zema, por exemplo, a opção pelo voto branco ou nulo chega a 22,7% e 18,9%, respectivamente.

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Como está a disputa geral no segundo turno?

No cenário estimulado da mesma pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, e 2,9% não sabem ou não responderam.

Nos votos válidos, Flávio tem 50,3% e Lula, 49,7%, em situação de empate técnico segundo a Nexus. Na rodada anterior, os percentuais eram de 51,6% e 48,4%, respectivamente.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.