Para evitar pressões do crime sobre eleitores, TRE do Rio altera 53 locais de votação no estado

Devido à presença do crime organizado em diferentes locais do estado, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) alterou 53 locais de votação para a eleição a prefeito e vereador. No total, 171.341 eleitores de dez cidades votarão em novos endereços no dia 6 de outubro por questões de segurança. Com as mudanças, antecipadas em reportagem de VEJA, a Justiça Eleitoral tenta evitar pressões de criminosos, tanto do tráfico quanto da milícia, sobre os eleitores.

A maior parte dos eleitores impactados – 104.598 – reside na cidade do Rio. Depois da capital, reúnem os maiores números cidades da Baixada Fluminense: Belford Roxo (com 4.709 eleitores); Duque de Caxias (16.789); Nova Iguaçu (6.679); Itaguaí (15.301); Japeri (2.738) e São João de Meriti (6.456). Na Região Metropolitana, haverá mudanças em Itaboraí (num total de 4.940 eleitores afetados) e em Niterói (com 6.396). Na lista, também está Sapucaia (com 2.735 votantes em novos endereços), no Centro-Sul fluminense.

Os remanejamentos foram feitos a partir de um estudo da Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. O presidente do TRE, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, afirma que a falta de segurança nas seções alteradas obrigavam o transporte das urnas eletrônicas em veículos blindados e a mobilização de amplo efetivo policial. “Se a urna precisava chegar aos locais de votação nessas condições, por conta de ações do crime organizado, o local não era seguro. A mudança é desafiadora em função da necessidade de preservar a comodidade e a praticidade para o eleitor. Ele precisa votar confortável e tranquilo, livre de pressões de qualquer tipo. E esse conforto significa também votar perto de casa. Portanto, as mudanças procuram evitar deslocamentos superiores a um quilômetro”, explica o desembargador, que já solicitou o apoio de forças federais para a segurança no período eleitoral.

As Forças Armadas, além de reforçarem a segurança em pontos críticos, atuam no apoio logístico e na operação de transporte de urnas, equipamentos, insumos e pessoal para locais de difícil acesso. Nos dias de votação, para prevenir e reprimir crimes eleitorais, funcionará na sede o TRE-RJ o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (GAESI/TRE-RJ), com representantes de órgãos federais e estaduais de segurança, além da Guarda Municipal.

Por diferentes motivos, cerca de um milhão de eleitores do Rio de Janeiro foram alocados em 444 novos locais de votação este ano. Os endereços podem ser conferidos no site do TRE-RJ (https://www.tre-rj.jus.br), pelo aplicativo e-Título ou pelo Disque TRE-RJ (21-3436-9000). O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h.