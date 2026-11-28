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Segundo analistas ouvidos por VEJA, a direita corre risco de perder capital político ao focar na família Bolsonaro. Enquanto Flávio Bolsonaro enfrenta queda de engajamento no exterior, especialistas apontam caminhos e possíveis novos líderes da oposição. Leia a análise completa na matéria.

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Ao fugir para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais para o presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se autoproclamou ‘líder do Brasil’. Um mês depois, o que se vê é um desgaste de sua imagem nas redes sociais e até entre aliados do Congresso.

Para especialistas ouvidos por VEJA, a direita brasileira desperdiça capital político ao se apegar não somente a Flávio Bolsonaro, que ficará sem mandato no início de 2027, mas também ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e inelegível.

“A direita saiu das urnas numa posição institucional extraordinariamente favorável para quem perdeu a Presidência, mas corre o risco de desperdiçar esse capital político subordinando sua atuação aos problemas judiciais da família Bolsonaro”, diz Christian Lynch, doutor em Ciência Política e Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.

Para Lynch, não faltam à oposição lideranças capazes de comandá-la. “A fuga de Flávio Bolsonaro poderia representar uma oportunidade de emancipação da direita, mas não está claro que suas lideranças estejam dispostas a aproveitá-la”, diz.

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Especialista em inteligência artificial e comunicação política, o sociólogo Marcelo Senise concorda. “A única alternativa que sobra para a direita é ganhar rumo próprio. O bolsonarismo acabou se encalacrando em uma série de questões que não permitem à direita ter esse papel. A direita irá desperdiçar capital político”, diz Senise.

O sociólogo acredita que o desgaste do bolsonarismo após as eleições está levando várias lideranças a se movimentarem, citando como exemplo o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

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Senise menciona o levantamento da Ativaweb DataLab mostrando que a taxa de engajamento do senador no Instagram caiu 81,1% entre os dias 8 e 18 deste mês. “Os conteúdos dele não engajam mais. O Flávio Bolsonaro não está se habilitando para ser líder nem nas redes, onde ele possui um exército inativo”, diz.