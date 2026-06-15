Para destrancar pauta da Câmara, Motta pautará mais um PL do fim da escala 6×1

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira que pretende colocar em votação nos próximos dias o projeto de lei que trata do fim da escala 6×1.

A matéria foi encaminhada, com urgência constitucional, pelo governo Lula ao Congresso para pressionar a análise célere da PEC que trata do mesmo assunto. A estratégia funcionou, o texto que altera a Constituição avançou e já está no Senado, aguardando o despacho do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para a CCJ do Senado.

Apesar disso, o Executivo não retirou a urgência constitucional sobre o projeto de lei, o que mantém a pauta do plenário da Câmara trancada.

Para permitir que os deputados possam se debruçar sobre outras proposições, o paraibano informou que o relator Leo Prates falará com líderes partidários nesta terça-feira e disse que pretende colocar o projeto em votação ainda nesta semana.