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Política

Para destrancar pauta da Câmara, Motta pautará mais um PL do fim da escala 6×1

Diante de resistência do governo em retirar a urgência constitucional, presidente da Câmara colocará o texto em votação para poder analisar outras medidas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 13h58 | Atualizado em 15 jun 2026, 14h00
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Para destrancar pauta da Câmara, Motta pautará mais um PL do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira que pretende colocar em votação nos próximos dias o projeto de lei que trata do fim da escala 6×1.

A matéria foi encaminhada, com urgência constitucional, pelo governo Lula ao Congresso para pressionar a análise célere da PEC que trata do mesmo assunto. A estratégia funcionou, o texto que altera a Constituição avançou e já está no Senado, aguardando o despacho do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para a CCJ do Senado.

Apesar disso, o Executivo não retirou a urgência constitucional sobre o projeto de lei, o que mantém a pauta do plenário da Câmara trancada.

Para permitir que os deputados possam se debruçar sobre outras proposições, o paraibano informou que o relator Leo Prates falará com líderes partidários nesta terça-feira e disse que pretende colocar o projeto em votação ainda nesta semana.

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