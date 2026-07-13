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Política

Para conter greve dos caminhoneiros, governo e oposição fecham acordo para votar MP do Frete

Parlamentares da base e da oposição se reuniram com representantes do segmento e fecharam acordo para votar matéria nesta terça-feira

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 17h17 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h21
Plenário do Senado
Plenário do Senado  (Jonas Pereira/Agência Senado)
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Para conter greve dos caminhoneiros, governo e oposição fecham acordo para votar MP do Frete Priorizar nos meus resultados Google

Para evitar a crise dos caminhoneiros, parlamentares da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da oposição fecharam um acordo junto a representantes da categoria para votar a MP do Frete ainda nesta semana.

Participaram os líderes do governo no Senado, Teresa Leitão, e no Congresso, Randolfe Rodrigues, além dos senadores Tereza Cristina e Jaime Bagatolli, ambos da oposição.

Ficaram acordados alguns ajustes de redação, além da sinalização de vetos do próprio Lula em alguns trechos da proposição, como a previsão de anistia das multas de caminhoneiros por protestos após as eleições de 2022, inserido no texto pelo relator do texto na Câmara, Zé Trovão.

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“Chegamos a um bom acordo para votação. Vou comunicar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o acordo, e nossa expectativa é coloca-lo em apreciação amanhã”, disse Randolfe após o encontro.

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O líder do governo no Congresso explicou que Alcolumbre pediu que ele, Teresa Leitão e Tereza Cristina se reunissem e buscassem um consenso que viabilizasse a apreciação da medida.

Greve dos caminhoneiros: a crise de 2018 pode voltar?

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