Para conter greve dos caminhoneiros, governo e oposição fecham acordo para votar MP do Frete
Parlamentares da base e da oposição se reuniram com representantes do segmento e fecharam acordo para votar matéria nesta terça-feira
Para evitar a crise dos caminhoneiros, parlamentares da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da oposição fecharam um acordo junto a representantes da categoria para votar a MP do Frete ainda nesta semana.
Participaram os líderes do governo no Senado, Teresa Leitão, e no Congresso, Randolfe Rodrigues, além dos senadores Tereza Cristina e Jaime Bagatolli, ambos da oposição.
Ficaram acordados alguns ajustes de redação, além da sinalização de vetos do próprio Lula em alguns trechos da proposição, como a previsão de anistia das multas de caminhoneiros por protestos após as eleições de 2022, inserido no texto pelo relator do texto na Câmara, Zé Trovão.
“Chegamos a um bom acordo para votação. Vou comunicar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o acordo, e nossa expectativa é coloca-lo em apreciação amanhã”, disse Randolfe após o encontro.
O líder do governo no Congresso explicou que Alcolumbre pediu que ele, Teresa Leitão e Tereza Cristina se reunissem e buscassem um consenso que viabilizasse a apreciação da medida.