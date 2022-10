Para conquistar centro, Carluxo quer dissociar nome de pai da direita

Atualizado em 10 out 2022, 12h53 - Publicado em 10 out 2022, 12h48

Por Gustavo Silva Atualizado em 10 out 2022, 12h53 - Publicado em 10 out 2022, 12h48

Em uma clara tentativa de tornar a imagem do presidente mais palatável ao eleitorado, Carlos Bolsonaro (Republicanos) decidiu pregar que o nome do pai deva ser abandonado pelo movimento de direita que se organiza em torno do presidente da República. Para o filho “zero dois”, o termo “bolsonarista” é usado para rotular essas pessoas em uma discussão política.

“Quando se usa o termo BOLSONARISTA, obviamente a maioria o menciona por identidade, entretanto vale frisar que muitos o criam para terminar uma discussão e rotular propositalmente o debatedor”, escreveu, no Twitter, o vereador do Rio de Janeiro.

A rejeição ao nome de Bolsonaro é um dos principais fatores que impedem seu crescimento junto ao eleitorado. A última pesquisa Ipec revela que 50% não votariam no atual presidente em nenhuma hipótese. Seu opositor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), provoca o mesmo sentimento em 40% dos entrevistados. Além disso, 55% desaprovam o atual governo.

A opinião de Carluxo foi acompanhada de um vídeo em que um homem fala para uma plateia tentando criar um novo termo para os apoiadores do candidato do PL à reeleição. “Eu não sou bolsonarista, eu sou brasilista”, diz o vídeo.

Quando se usa o termo BOLSONARISTA, obviamente a maioria o menciona por identidade, entretanto vale frisar que muitos o criam para terminar uma discussão e rotular propositalmente o debatedor. pic.twitter.com/P2QL0ucZOS — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) October 10, 2022