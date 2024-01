País está dividido sobre influência de Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro

Pesquisa Genial/Quaest divulgada neste domingo, 7, revela um país dividido sobre o peso do ex-presidente Jair Bolsonaro na invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023.

Segundo o levantamento, 47% dos entrevistados dizem que houve algum tipo de influência de Bolsonaro nos chamados atos golpistas, enquanto 43% rechaçam tal influência. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, pode-se dizer que há um equilíbrio entre as duas posições.

O quadro era diferente — e mais desfavorável ao ex-presidente — em fevereiro do ano passado, um mês após a ação dos radicais nas sedes dos Três Poderes. Naquela ocasião, 51% apontaram algum tipo de influência do capitão, enquanto 38% defenderam o contrário. A diferença de percentual entre os dois grupos caiu de 13 pontos para 4 pontos.

Fôlego bolsonarista

Em fevereiro passado, a fatia dos entrevistados que reconheciam alguma influência de Bolsonaro era majoritária no Nordeste e no Sudeste. No Sul, havia empate. Agora, no Sudeste e no Sul a maioria dos entrevistados diz que não houve influência do ex-presidente na ação de seus apoiadores mais radicais.

Segundo a pesquisa, 89% desaprovam os atos antidemocráticos e apenas 6% aprovam. Em fevereiro do ano passado, eram, respectivamente, 94% e 4%.

Condenações a granel

Comandada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, a apuração sobre o levante bolsonarista já rendeu condenações pesadas a invasores das sedes dos Três Poderes e denúncias contra os financiadores da ação. Bolsonaro também está na alça de mira e é investigado por supostamente instigar os crimes cometidos.

O ex-presidente nunca reconheceu a lisura da derrota para Lula em 2022 e, antes e depois da votação, colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Além disso, durante todo o mandato, bateu de frente com o Supremo, que, segundo ele, faria parte de uma conspiração para impedir a sua reeleição.

A pregação contra as urnas resultou numa condenação ao ex-presidente. Presidido por Alexandre de Moraes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Bolsonaro inelegível até 2030.

