Paes x Ruas: nova pesquisa testa a corrida pelo governo do Rio

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai analisar a disputa pelo governo do Rio de Janeiro. O levantamento testará cenários de primeiro e segundo turno, incluindo confrontos entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, além de medir a rejeição dos candidatos e a aprovação do atual governador. Os resultados serão divulgados em 30 de setembro.

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai medir a disputa pelo governo do Rio de Janeiro e testar um eventual segundo turno entre Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL). Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 24, o levantamento também apresentará aos eleitores dois cenários de primeiro turno e medirá a rejeição aos nomes colocados na disputa.

A pesquisa começa a ser realizada nesta sexta-feira, 25, e seguirá até terça-feira, 29. A divulgação está prevista para quarta-feira, 30.

No primeiro cenário estimulado, o Real Time Big Data apresentará aos entrevistados nove nomes: André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSol).

O segundo cenário retira Garotinho da disputa e mantém os outros oito nomes. Antes das duas simulações, os eleitores também serão questionados de forma espontânea sobre em quem votariam para governador caso a eleição fosse realizada hoje.

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Como será o confronto entre Paes e Ruas?

A pesquisa colocará Eduardo Paes e Douglas Ruas frente a frente em uma simulação de segundo turno. Os entrevistados poderão optar por um dos dois candidatos, declarar voto branco ou nulo ou dizer que não sabem ou não responder.

O levantamento fará ainda outra simulação de segundo turno, desta vez entre Paes e Garotinho.

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Além da intenção de voto, o Real Time Big Data medirá a rejeição aos nove nomes incluídos no primeiro cenário. O eleitor será questionado sobre em quais deles não votaria de maneira alguma para governador do Rio.

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O que mais será medido pela pesquisa?

O questionário inclui duas perguntas sobre o desempenho do governador Ricardo Couto de Castro. Uma delas questiona se o eleitor aprova ou desaprova sua atuação à frente do governo estadual. A outra pede que os entrevistados classifiquem o desempenho como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Quando os resultados serão divulgados?

Contratado pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, o levantamento foi registrado no TSE sob o número RJ-08712/2026. O Real Time Big Data entrevistará 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre 25 e 29 de setembro.

As entrevistas serão realizadas por meio de abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação dos resultados está prevista para 30 de setembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.