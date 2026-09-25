🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Paes x Ruas: nova pesquisa testa a corrida pelo governo do Rio

Levantamento terá dois cenários de primeiro turno, com e sem Garotinho na disputa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 08h55
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
Continua após publicidade
Paes x Ruas: nova pesquisa testa a corrida pelo governo do Rio Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai medir a disputa pelo governo do Rio de Janeiro e testar um eventual segundo turno entre Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL). Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 24, o levantamento também apresentará aos eleitores dois cenários de primeiro turno e medirá a rejeição aos nomes colocados na disputa.

A pesquisa começa a ser realizada nesta sexta-feira, 25, e seguirá até terça-feira, 29. A divulgação está prevista para quarta-feira, 30.

No primeiro cenário estimulado, o Real Time Big Data apresentará aos entrevistados nove nomes: André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSol).

Siga

O segundo cenário retira Garotinho da disputa e mantém os outros oito nomes. Antes das duas simulações, os eleitores também serão questionados de forma espontânea sobre em quem votariam para governador caso a eleição fosse realizada hoje.

Continua após a publicidade

Como será o confronto entre Paes e Ruas?

A pesquisa colocará Eduardo Paes e Douglas Ruas frente a frente em uma simulação de segundo turno. Os entrevistados poderão optar por um dos dois candidatos, declarar voto branco ou nulo ou dizer que não sabem ou não responder.

O levantamento fará ainda outra simulação de segundo turno, desta vez entre Paes e Garotinho.

Continua após a publicidade

Além da intenção de voto, o Real Time Big Data medirá a rejeição aos nove nomes incluídos no primeiro cenário. O eleitor será questionado sobre em quais deles não votaria de maneira alguma para governador do Rio.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que mais será medido pela pesquisa?

O questionário inclui duas perguntas sobre o desempenho do governador Ricardo Couto de Castro. Uma delas questiona se o eleitor aprova ou desaprova sua atuação à frente do governo estadual. A outra pede que os entrevistados classifiquem o desempenho como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Quando os resultados serão divulgados?

Contratado pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, o levantamento foi registrado no TSE sob o número RJ-08712/2026. O Real Time Big Data entrevistará 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre 25 e 29 de setembro.

As entrevistas serão realizadas por meio de abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação dos resultados está prevista para 30 de setembro.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).