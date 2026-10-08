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Política

Paes vai recorrer ao STF com pedido pela realização do segundo turno no Rio

Coligação diz que medida é baseada na divergência dos votos no TSE

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 13h39 | Atualizado em 8 out 2026, 13h42
NÚMEROS - Paes, do PSD: de olho nos cálculos que garantam a vitória
Paes vai recorrer ao STF com pedido pela realização de segundo turno no Rio (Marcelo Pereira/Thenews2/Agência O Globo/.)
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Paes vai recorrer ao STF com pedido pela realização do segundo turno no Rio Priorize VEJA no Google

A coligação do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) anunciou no comçeo da tarde desta quinta-feira, 8, que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão da Justiça Eleitoral sobre a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terminou hoje em 5 votos a 2 pela retotalização da votação, o que levará a uma vitória de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno.

Em nota, a campanha de Paes diz que, “com base nos votos divergentes apresentados no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que defenderam o respeito à soberania popular e à exigência constitucional de maioria absoluta para a eleição de governador, a coligação Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão”.

O comunicado afirma que a coligação entrará com pedido de medida cautelar para garantir a realização do segundo turno da eleição para governador do Rio, “conforme a vontade manifestada pela maioria dos eleitores fluminenses nas urnas no último domingo.”

 

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