Paes vai recorrer ao STF com pedido pela realização do segundo turno no Rio

A coligação do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) anunciou no comçeo da tarde desta quinta-feira, 8, que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão da Justiça Eleitoral sobre a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terminou hoje em 5 votos a 2 pela retotalização da votação, o que levará a uma vitória de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno.

Em nota, a campanha de Paes diz que, “com base nos votos divergentes apresentados no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que defenderam o respeito à soberania popular e à exigência constitucional de maioria absoluta para a eleição de governador, a coligação Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão”.

O comunicado afirma que a coligação entrará com pedido de medida cautelar para garantir a realização do segundo turno da eleição para governador do Rio, “conforme a vontade manifestada pela maioria dos eleitores fluminenses nas urnas no último domingo.”