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Política

Paes tira dias de descanso na serra após derrota no Rio

Ex-prefeito carioca deixou a cidade com a mulher no feriado prolongado

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 13h38
Três pessoas sorridentes, vestindo camisas com o número 55 em um broche azul e verde, caminham em uma rua movimentada. A mulher à esquerda faz um sinal de positivo. Ao fundo, barracas de feira e prédios residenciais.
Eduardo Paes ao lado da vice, Jane Reis, em agenda de campanha. (Divulgação/.)
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Com a derrota ao governo do estado praticamente sacramentada, o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) tem dias de descanso programados após a intensa agenda de campanha. Ele vai passar o feriado prolongado com a mulher, Cristiane, na região serrana do Rio.

Favorito nas pesquisas de intenção de voto, Paes terminou o primeiro turno em segundo lugar, atrás de Douglas Ruas (PL), candidato bolsonarista.

A última esperança do ex-prefeito para tentar emplacar um segundo turno no estado caiu por terra depois que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido da coligação de Paes para derrubar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mandou anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), terceiro colocado, o que empurrou Douglas Ruas para uma vitória imediata.

É a terceira eleição ao governo em que Eduardo Paes é derrotado nas urnas. O resultado é um duro golpe nos planos políticos do ex-prefeito, que alimenta o sonho de ser candidato à Presidência em 2030, no vácuo deixado por Lula. Ele era uma das apostas do PSD para a próxima eleição presidencial.

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Ao reconhecer que a eleição chegou ao fim, Paes lamentou a decisão do TSE que negou um segundo turno no Rio e disse que o tribunal contrariou a “vontade soberana dos eleitores”, mas que respeita o Judiciário. “A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos. O PSD e o nosso grupo político seguirão viligantes, acompanhando e cobrando resultados”, escreveu aos eleitores.

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Eduardo Paes
Eleições: Rio de Janeiro
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