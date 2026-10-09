Paes tira dias de descanso na serra após derrota no Rio

Com a derrota ao governo do estado praticamente sacramentada, o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) tem dias de descanso programados após a intensa agenda de campanha. Ele vai passar o feriado prolongado com a mulher, Cristiane, na região serrana do Rio.

Favorito nas pesquisas de intenção de voto, Paes terminou o primeiro turno em segundo lugar, atrás de Douglas Ruas (PL), candidato bolsonarista.

A última esperança do ex-prefeito para tentar emplacar um segundo turno no estado caiu por terra depois que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido da coligação de Paes para derrubar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mandou anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), terceiro colocado, o que empurrou Douglas Ruas para uma vitória imediata.

É a terceira eleição ao governo em que Eduardo Paes é derrotado nas urnas. O resultado é um duro golpe nos planos políticos do ex-prefeito, que alimenta o sonho de ser candidato à Presidência em 2030, no vácuo deixado por Lula. Ele era uma das apostas do PSD para a próxima eleição presidencial.

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Ao reconhecer que a eleição chegou ao fim, Paes lamentou a decisão do TSE que negou um segundo turno no Rio e disse que o tribunal contrariou a “vontade soberana dos eleitores”, mas que respeita o Judiciário. “A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos. O PSD e o nosso grupo político seguirão viligantes, acompanhando e cobrando resultados”, escreveu aos eleitores.