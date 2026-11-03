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Política

Paes tenta emplacar campanha por segundo turno no Rio: ‘povo tem direito de votar’

Ex-prefeito carioca contesta decisão do TSE que excluiu votos de Garotinho do percentual de válidos, abrindo caminho para vitória de Douglas Ruas

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 15h57 | Atualizado em 3 nov 2026, 16h26
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos redondos, veste camisa azul e olha sério para frente. Ao fundo, uma pessoa desfocada e um banner amarelo com letras pretas
Eduardo Paes: o ex-prefeito caminhava como franco favorito. (Charles Sholl/Brazil Photo Press/AFP)
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Paes tenta emplacar campanha por segundo turno no Rio: ‘povo tem direito de votar’ Priorize VEJA no Google

O ex-prefeito carioca Eduardo Paes usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para aderir oficialmente à campanha a favor do segundo turno no Rio, impulsionada por seus aliados e apoiadores. Uma ação sobre a eleição fluminense, movida pelo partido dele, o PSD, aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). “É preciso respeitar a vontade das urnas expressa no dia 4 de outubro. E o Rio escolheu ter segundo turno. O povo do Rio de Janeiro tem o direito de votar”, defende Paes no vídeo publicado no Instagram. Favorito nas pesquisas, o ex-prefeito sofreu uma grande virada na eleição. Agora, quer tentar reconquistar, a partir dos tribunais, a vaga perdida nas urnas – ele terminou em segundo lugar, 564.215 votos atrás de Douglas Ruas (PL).

O entorno do ex-prefeito criou o “Exército do Dudu”, canal no WhatsApp inspirado no “Exército do Lula”, para tentar surfar na onda de mobilização que permitiu a virada na eleição nacional. A avaliação é a de que o clima no STF está mais favorável com a reeleição do presidente e que o apoio das ruas será fundamental para tentar conseguir uma vitória junto ao tribunal. Paes e seus aliados ainda têm esperança de conseguir uma eleição suplementar no dia 6 de dezembro. “Eu obviamente vou respeitar a decisão do STF, seja ela qual for, mas acredito que o bom Direito está do nosso lado”, disse nas redes.

Ao se pronunciar nesta terça, Eduardo Paes justificou que preferiu aguardar o desfecho da disputa ao Palácio do Planalto antes de aprofundar o debate sobre a eleição no estado. “Muita gente me perguntou por que eu fiquei em silêncio sobre a eleição aqui no Rio desde a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A resposta é muito simples: eu entendi que disputa jurídica no Rio não poderia atrapalhar a eleição presidencial. O país precisava votar com tranquilidade e foi isso que aconteceu. Agora chegou a hora da gente falar sobre isso”, explicou.

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O argumento para pedir o segundo turno é o de que os 274.411 votos de Anthony Garotinho (Republicanos), terceiro colocado, não poderiam ter sido equiparados aos nulos, o que permitiu a vitória de Douglas Ruas, que passou de 49,27% dos válidos para 50,88%. “Esses votos existiram. Por causa deles ninguém alcançou a maioria absoluta”, protestou Paes. “Eu não culpo a Justiça Eleitoral, porque infelizmente a lei ainda permite esse tipo de manobra, mas apesar de todos os nossos alertas o nome dele [Garotinho] estava lá, na urna”. No dia 10 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio fez a retotalização dos votos e declarou o candidato do PL como governador eleito.

Nesta terça, Douglas Ruas anunciou os primeiros nomes do secretariado e criticou a campanha adversária: “É uma afronta à Justiça Eleitoral”, repreendeu. “Essa questão está superada. As eleições estão encerradas em todo o território nacional”.

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O relator da ação no STF é o ministro Cristiano Zanin, que pediu manifestações do Tribunal Superior Eleitoral, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República antes de tomar uma decisão.

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Douglas Ruas
Eduardo Paes
Eleições: Rio de Janeiro
Supremo Tribunal Federal - STF
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